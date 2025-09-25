Con una importante participación de referentes políticos, sociales y productivos de toda la región, además de los diputados del bloque Hacemos: Marcos Corach, Celia Arena y Sonia Martorano y el diputado nacional Roberto Mirabella; Omar Perotti presidió este martes un encuentro de trabajo en Calchaquí, en el marco de la serie de reuniones de Hacemos Futuro, que se extenderán hacia el sur y cerrarán en Rosario.

En su intervención, Perotti destacó que “estamos frente a una reforma que va a generar nuevas leyes de salud, de educación, de desarrollo territorial. Y esas leyes necesitan nutrirse de la experiencia de cada territorio, de la voz de cada sector”.

El exgobernador remarcó la importancia de sostener la presencia permanente en el territorio: “La política en serio no puede ser solo una elección. Si es solo para votar, la gente se queda en su casa. Tenemos que recorrer todo el tiempo, estar cerca, escuchar, compartir problemas y también soluciones”.

La jornada fue inaugurada por el intendente anfitrión, Rubén Cuello, y contó con la apertura institucional a cargo de la diputada provincial Celia Arena. El primer panel, “De la innovación a la acción”, mostró experiencias productivas del norte santafesino con la participación de Ricardo Perelló (Muebles Presisso), Favio Canciani (Canciani Carnes) y Alcide Mussin (Cooperativa Agrícola de Margarita).

También hubo un espacio institucional con Mariano Bar y Pamela Suárez, quienes destacaron la necesidad de municipios más autónomos y con descentralización real. “El desafío es que la transferencia de competencias venga acompañada de recursos, para que cada comunidad pueda resolver sus problemas con herramientas modernas”, coincidieron.

Por su parte, el exministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri presentó datos laborales que muestran una caída comparable a los peores momentos de la pandemia. Perotti retomó ese análisis para subrayar: “En la pandemia a nadie se le cortó la luz ni el agua, ningún aumento fue mayor que los salarios, y pusimos en marcha el boleto educativo gratuito, el boleto rural y la Billetera Santa Fe. Aun con diferencias con el gobierno nacional, usamos las herramientas que teníamos a favor de la gente”.

El exgobernador agregó que la coyuntura actual exige conformar y capacitar equipos técnicos en toda la provincia: “Hoy cualquier gestión necesita preparación. Lo mismo un municipio, una cooperativa, un club o una escuela. Y en esto la inteligencia artificial es un ejemplo: no es solo para los más jóvenes, todos tenemos que aprender a usarla, porque quien no la conozca se queda afuera”.

Finalmente, convocó a sostener estos espacios de diálogo y formación: “Necesitamos de ustedes en salud, en educación, en desarrollo territorial. Tenemos mucho por seguir haciendo, y lo hacemos juntos. Porque hacemos, hablamos. Porque hacemos, exigimos. Y acompañamos lo que está bien, y no acompañamos lo que está mal”.

Del encuentro participaron además, los ex ministros Daniel Costamagna, Víctor Debloc y Florencia Marinaro.