El gobernador Omar Perotti hizo explícito el reclamo de las provincias para que Nación corrija el esquema de subsidios a las tarifas de servicios, sobre todo en el transporte de pasajeros. Lo dijo luego de que Casa Rosada emitiera señales en ese sentido y avanzara con la idea de reducir los 14 mil millones de pesos con los que subsidia a las líneas de colectivos de Ciudad de Buenos Aires, casi la mitad de lo que hasta ahora distribuye para el resto del país.

El jefe de la Casa Gris lo dijo en la fábrica de electrodomésticos Liliana, este miércoles, donde se anunció una inversión de 2500 millones de pesos por parte de esa empresa de Granadero Baigorria. Y al lado estaban el jefe de Gabinete nacional, Juan Manzur, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Perotti aprovechó la ocasión para alentar al tucumano a profundizar la intención de reformular la política de subsidios a los servicios que siempre favoreció a Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. "Equilibrio –reclamó el gobernador– porque es difícil explicarle a un trabajador de Rosario, Santa Fe, Córdoba o Tucumán que su pasaje es mucho más caro que en Buenos Aires".

El titular de la Casa Gris reprochó a la oposición no haberle votado el presupuesto ni a Santa Fe, ni al Gobierno nacional. "Estamos recuperándonos, pero sentimos las asimetrías y no vamos a dejar de reclamarlas. Queremos que se instale y se discuta, y se empiecen a cerrar esas asimetrías. Es cierto que hay que buscar otras posibilidades porque no tenemos Presupuesto. El Presupuesto que se estaba por votar había conseguido un nivel de consenso importantísimo en el nivel de subsidios que íbamos a tener, pero ya sabemos lo que pasó", dijo.

Asimismo, añadió: "Ojalá todos vuelvan a poner esas mismas ganas de poder contar con el apoyo para este nivel de subsidios, todas las fuerzas políticas. Muchos de esos intendentes que no pueden contar con esos recursos no son oficialistas, e igual tienen que lidiar con las empresas de transporte en situaciones desventajosas. Lo diremos siempre: la luz, gas, transporte, deben ir equilibrándose, cerrando la brecha que hay entre el AMBA y el interior", apuntó.

El secretario de Transporte, Diego Giuliano, había adelantado la propuesta de traspasar más de 30 líneas de colectivos de Nación al Gobierno porteño, "para compensar en parte las asimetrías con el interior", dijo el exconcejal rosarino. Hasta ahora, Nación reparte $28.400 millones a todo el interior, y $14.200 millones solamente para el transporte de CABA. El presupuesto que naufragó en el Congreso asignaba un 70% de incremento en los aportes al transporte de pasajeros del interior.

"No es gratis no aprobar un presupuesto. No es que no voto, me voy y no pasa nada. Irse significa dejar a los trabajadores con un boleto mucho más caro. Ahora nos vamos a arremangar como siempre para encontrarle la solución, pero hubiera sido mucho más fácil tener un presupuesto y tener la partida", apretó el gobernador.