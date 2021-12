El gobernador Omar Perotti se reunió este miércoles en Buenos Aires con el Jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur. Durante el encuentro, según indicó el mandatario santafesino, se analizaron varios temas de agenda y se charló sobre la visita del funcionario nacional a la provincia la próxima semana. Uno de los temas centrales fue el pago de la deuda histórica, tras la decisión de la Corte Suprema: "El fallo va en el mismo sentido del de San Luis, definiendo la modalidad de ajuste. Nosotros hemos aplicado los cálculos y se los entregamos al Jefe de Gabinete, que debe conducirla al Ministerio de Economía de la Nación, a su vez encargado de la instancia final de instrumentación de la sentencia, que habló de 120 días para cancelar la deuda".

Para la Casa Gris, el monto que debe percibir la provincia en materia de fondos adeudados de la coparticipación federal, es de unos 130 mil millones de pesos. "Ya habíamos conversado sobre este tema con Manzur. Él había sido partícipe directo de tratar de generar las condiciones para un acuerdo de Nación con la provincia. Habíamos tenido reuniones con él y con el ministro de Economía, en las que habíamos hablado de repetir el esquema de pago que hubo con San Luis", añadió.

Por su parte, el tema seguridad fue otro de los ejes del encuentro. "También hablamos sobre la presencia de las fuerzas federales en la provincia Santa Fe. El Jefe de Gabinete quiere estar presente y va a estar la semana que viene en la provincia para tener una instancia de repaso. No sólo del tema seguridad, sino de la necesidad de mantener los índices de recuperación económica. Nuestra provincia está al tope en esos números y hay oportunidad de seguir creciendo. Para eso, necesitamos mejoras de infraestructura y acompañamiento financiero. Es de interés de Manzur de conversarlo con entidades de la producción", adelantó Perotti.

Finalmente, el gobernador reiteró que se deben fortalecer la justicia federal y el sistema acusatorio. Aunque también indicó, que la inseguridad se resuelve mejorando la situación económica de forma integral: "Siempre digo que no hay mejor política social que un puesto de trabajo. Por eso debemos darle un fuerte impulso a los sectores productivos y tener una transición con una presencia federal que le genere el acompañamiento a los sectores con mayores necesidades, no sólo en la instancia alimentaria sino mejorando el hábitat, condición sine qua non para ir ganando calidad de vida, e ir disminuyendo violencia en los sectores más críticos, particularmente de Rosario y de Santa Fe"