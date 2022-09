En su participación por Día de la Industria, el gobernador Omar Perotti cuestionó a la diputada Amalia Granata tras un cruce con los periodistas que lo esperaban tras su intervención. La legisladora celeste había puesto en duda la veracidad del atentado sufrido el jueves por la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Como un tiro por elevación a la mediática diputada, el gobernador reclamó a los dirigentes políticos no utilizar la agresión, la descalificación ni el agravio para obtener el acompañamiento de la sociedad.

"Necesitamos tener los mayores niveles de diálogos y de responsabilidades en todos los sectores políticos e institucionales. Rechazo la violencia de cualquier tipo y naturaleza. El camino siempre es la búsqueda de la unidad de los argentinos y dejar de lado a quienes tienen expresiones en esa dirección", dijo Perotti.

"Aquí tenemos una responsabilidad importante a resguardar en estos momentos de tensión. La responsabilidad mayor de la dirigencia es unir y generar todas las cosas que nos permitan dirimir diferencias y tener discusiones pero con un tono que no lleve a la agresión ni a la descalificación ni al agravio", argumentó luego.

Con su estilo particular de llevar al terreno de las redes temas cuestionable, la legisladora generó un revuelo al publicar en Twitter que el atentado contra Cristina se trataba de una pantomima, no le bastó porque en vez de disculpas, el día siguiente publicó una fake news, donde posteaba una foto de Cristina con una persona que Granata señaló como Fernando Sabag, la persona acusada de haber intentado matar a la ex presidenta. Sin embargo, la persona de la foto es un militante llamado Ignacio Barbieri, quien desmintió en sus redes sociales las desinformaciones que circulaban.

"No puede haber alguien que utilice alguna de estas herramientas detrás de obtener de la sociedad un acompañamiento o un respaldo. Estaríamos muy mal todos los argentinos si el que agravia, el que insulta es quien tiene un beneficio. La sociedad, claramente, está reclamando otra cosa y es la responsabilidad nuestra la que tiene que estar por sobre cualquier otra instancia que no lleve a la prudencia que nos lleve al cuidado. En el cuidado de nuestras palabras está el cuidado de nuestra gente, la garantía de la convivencia", señalaron los legisladores peronistas sobre los dichos de Granata.

Si bien la nota con el pedido de destitución de Granata se ingresó la semana pasada en la Cámara de Diputados, recién tomará estado parlamentario cuando se lleve adelante la próxima sesión, que sería el jueves que viene. En ese momento es que se girará a la Comisión de Asuntos Constitucionales para ser analizada. Varias bancadas, como la de Juntos por el Cambio, ya adelantaron que no acompañarán el pedido de destitución que encabezó el PJ.