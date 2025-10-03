El exgobernador y actual diputado provincial Omar Perotti participó de los actos oficiales por la inauguración de la Ruta Provincial N° 3, que une a Las Golondrinas, Los Tábanos, Cañada Ombú y Los Amores, en el norte santafesino.

La traza, ubicada en el departamento Vera, se extiende desde la cabecera hasta el límite con Chaco e incluyó la pavimentación de más de 160 kilómetros, la construcción de grandes puentes y accesos a cada localidad.

Perotti recordó que la obra fue iniciada en 2003 por Jorge Obeid, y que durante su gestión como gobernador se le dio un fuerte impulso en el tramo más complejo, con alteos, proyectos hídricos y la construcción de puentes. Subrayó que “el último año, marcado por la sequía y la alta inflación, dificultó el ritmo de los trabajos y quedaron apenas siete u ocho kilómetros por terminar”. En ese marco, destacó la decisión del actual gobernador Maximiliano Pullaro de concluirlos y sumar los accesos a cada localidad, lo que consideró “una muy buena noticia para toda la provincia”.

El diputado provincial remarcó que la política debe superar la lógica de inaugurar sólo lo que se puede terminar en un mandato,“Las obras trascendentales hay que empezarlas aunque no se lleguen a inaugurar. Porque a la gente no le importa quién corta la cinta, sino que la obra esté y que el beneficio llegue. Eso es hacer política en serio”, afirmó Perotti.

Recordó que durante su gestión se avanzó con el último tramo más complejo de la traza, que exigió alteos de camino, proyectos hídricos y la construcción de puentes de gran envergadura. “Nos tocó un año de sequía, con una inflación muy alta, pero pusimos todo para dejar la obra avanzada. Sabíamos que debía continuar y hoy vemos ese resultado”, señaló.

En su discurso, el exmandatario remarcó que “durante nuestra gestión la Ruta 3 quedó prácticamente terminada, con apenas unos pocos kilómetros pendientes que hoy ven su conclusión. El empuje que dimos en ese momento permitió dejar la obra al borde de finalizarse, y esa continuidad es la que garantiza que hoy podamos celebrarla como una realidad para todos los santafesinos”.

La pavimentación de la Ruta 3 transforma la vida de los habitantes del norte santafesino, al conectar localidades históricamente aisladas, favorecer la salida de la producción agropecuaria, forestal y ganadera, e impulsar nuevas oportunidades de desarrollo.

“Esta ruta cambia la vida de la gente. Muchos se fueron durante años porque no había infraestructura. Hoy, con esta obra, la región tiene la posibilidad de un verdadero despegue. Y eso es justicia para quienes esperaron tanto tiempo”, enfatizó Perotti.

Finalmente, Perotti destacó la importancia de sostener la continuidad de las políticas públicas más allá de los gobiernos de turno:“Cuando la política se escribe con mayúsculas, las cosas importantes pueden demorar, pero no se dejan de lado. Obras como esta demuestran que el Estado presente y la continuidad de políticas públicas son el camino para transformar la vida de nuestra gente”.

“Esto es más que una ruta: es la garantía de arraigo, de oportunidades de desarrollo y de mejor calidad de vida. La infraestructura vial es la base para que las familias puedan quedarse en su tierra, para que los productores trasladen su trabajo y para que nuevas inversiones lleguen a la región”, agregó.

“Es una señal muy clara de que en Santa Fe los temas centrales nos encuentran juntos. Esta ruta era un compromiso con la gente de Los Amores y de todo el norte, y hoy es una realidad que nos llena de orgullo”. concluyo el ex gobernador.