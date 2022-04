El gobernador Omar Perotti participó este jueves junto con otras autoridades del primer remate de soja organizado por la Bolsa de Comercio de Rosario. En su discurso aprovechó para dar un guiño al sector agroexportador y diferenciarse de algunos sectores del Frente de Todos, como ya lo hizo en otras ocasiones ante las pretensiones del Gobierno nacional de gravar la renta extraordinaria.

"Hablamos desde el segundo nodo agroexportador del mundo. Como gobernador uno plantea coincidencias y también diferencias. No me molestan las diferencias, que muchas veces son las que generan mejores soluciones. Lo que uno ve es que la agenda de nuestra provincia productiva difiere bastante de lo que vemos en la televisión, porque la agenda productiva se nutre pasa por cómo generar más riqueza y hablar de cómo generarla”, lanzó el mandatario.

Y abundó: “Somos un país potencialmente rico. Muchos creen que somos ya ricos y que algunos sectores pueden seguir nutriendo al resto sin generar riqueza, sin generar nueva riqueza. Desde chico me enseñaron que hay que llenar la canasta, sino no hay nada para distribuir".

En tanto, Perotti trajo a colación los meses más duros de la pandemia y pregonó el accionar de estos sectores. Dijo que “ponderaron y garantizaron la producción de granos y la trasformación a alimentos” y dio un “agradecimiento” a cada uno de ellos, que componen la cadena agroalimentaria, porque en esos días de pandemia “fueron esenciales para garantizar el abastecimiento alimentario”.

Previo al gobernador, quien brindó un discurso fuerte y de respaldo al sector fue el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni. Este aprovechó la presencia del intendente Pablo Javkin y el secretario de Agricultura de la Nación, Matías Lestini para pedir reglas de juego más claras para el sector y expresar su preocupación por el plan sobre la renta inesperada que promueve el gobierno.

Ante un recinto colmado que marcó el regreso a la presencialidad plena, Simioni indicó que “lo que no se concibe es la falta de previsibilidad sin la cual no es posible construir la confianza mínima que los productores en particular, y la cadena en general, necesitan para desarrollarse”.

El dirigente bursátil que presidió su primer acto masivo luego de asumir la conducción de la entidad sobre el cierre del año pasado planteó que “la lucha contra el aumento generalizado y sostenido de los precios de los alimentos que sufre nuestro país, no se resuelve con instrumentos y medidas de intervención que ya mostraron ser ineficaces en En ese marco precisó que “la cadena agroindustrial, para ser competitiva requiere una estructura impositiva más simple, moderna y eficaz que reduzca la alta presión tributaria conjunta entre Nación, provincias y municipios”.

La argumentación de Simioni incluyó una “profunda preocupación y oposición” al reciente anuncio de creación de un nuevo impuesto sobre la renta inesperada. “Medidas como estas, no hacen más que ahogar al sector productivo, desalentando la inversión y la producción”, expresó el dirigente.

El productor Daniel Pitameglio fue el encargado de cosechar el primer lote de soja que llegó al Gran Rosario. Este lote, de 30000 que fue recolectado en Chañar Ladeado, Santa Fe, y será rematado hoy en la Bolsa de Comercio de Rosario.