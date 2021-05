El presidente Alberto Fernández pidió a los mandatarios de provincias y al jefe de Gobierno porteño generar consenso para hacer cumplir las medidas dispuestas para evitar los contagios de coronavirus y les dijo que, si están de acuerdo "en restringir la circulación", tienen que "acompañar en el cumplimiento de las normas ". Por ahora no hubo definiciones sobre nuevas restricciones o la extensión del decreto vigente.

"Si estamos de acuerdo en restringir la circulación me tienen que acompañar en el cumplimiento de las normas", dijo Fernández al encabezar esta tarde una reunión de dos horas y medios con los 12 mandatarios jurisdiccionales para analizar la situación por la segunda ola de coronavirus.

En ese sentido el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien en un primer momento no adhirió al decreto presidencial con restricciones más severas, expuso la situación crítica y llevó el pedido de liberar la transmisión del clásico entre Newell's Old Boys y Rosario Central, que se jugará el domingo a las 18.40, "para no generar circulación".

Perotti alertó que Santa Fe tiene el 86% de camas criticas ocupadas, con 65% de Covid", y relató: "Estamos altos con los casos, tuvimos un pico de 3.000; suspendimos cirugías y desde las 21 no tenemos circulación".

A la salida, Perottii comentó que "se escuchó el planteo recurrente de todos de que se está en una situación de meseta muy alta , con lo cual la necesidad de camas creciente seguirá existiendo por la cantidad de casos positivos y contagiosidad".

Y también apeló al compromiso ciudadano: "Las acciones del Estado van en resguardo de los santafesinos, pero si no bajamos el nivel de circulación, si no bajamos el contagio, la demanda del nivel de camas no será limitada. La única alternativa que queda es que cada uno a suma plenamente los cuidados y lo extendamos a una responsabilidad social concreta y cierta que marca un descenso claro".