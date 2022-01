El gobernador Omar Perotti continúa con la ofensiva contra la oposición por no haber aprobado el Presupuesto 2022 y haberlo patead o para febrero. Sostuvo que reconducir el presupuesto del año pasado "no es una tarea simple" y abrió el paraguas: "Habrá demoras" en los pagos.

"No tener presupuesto es lo peor que le puede pasar a un Ejecutivo, reconducir todo lo del año pasado no es una tarea simple, va a haber demoras. No es bueno trabajar sin presupuestos, tenemos que realizar pagos importantes", afirmó el gobernador en diálogo con LT9 de Santa Fe.

"Nos aprobaron la Ley Tributaria modificando la distribución primaria del inmobiliario que suponen una reducción de 1.500 millones de pesos. ¿A quién se lo reducimos? ¿A Educación? ¿A Salud? ¿A Security?", Dijo Perotti.

"Trabajaremos con el presupuesto del año pasado, no nos la han hecho fácil, el primero lo hizo la oposición, el tercero no lo votaron. Hagámosle más fácil la vida a la gente, lo necesita", concluyó.