En sintonía con Nación, el gobernador Omar Perotti aseguró que Santa Fe avanzará durante el mes de agosto en la aplicación de segundas dosis en los mayores de 18 años. En ese sentido, confirmó que la provincia implementará un pase sanitario conforme se completen los esquemas de vacunación.

"Es una de las medidas que vamos a implementar, pero primero tenemos que tener un grado de avance en la vacunación con el cual uno pueda exigir algo sabiendo que todas las oportunidades para estar vacunado ya las hemos tenido", señaló el mandatario.

Sin embargo, se mostró cauto. "Sería injusto hoy pedirle el carnet a alguien que no tiene la segunda dosis", argumentó pero aclaró que cuando se complete el proceso "sin dudas" se va a exigir.

Desde Santa Fe, en el marco del Plan Incluir, Perotti se refirió a los santafesinos "no quisieron vacunarse teniendo la disponibilidad" y subrayó que esto "está poniendo en riesgo a todos". "Quien no se vacune tiene todo su derecho, pero no tendrá la vida social que sí hará el que cumplió con el proceso de vacunación y cuidados hacia los terceros", sentenció.

El rafaelino señaló que una persona puede tener "la total libertad de no querer vacunarse", pero que el gobierno "tendrá la total libertad de decir a dónde se va y a dónde no".

En otro orden de cosas, el gobernador se mostró optimista por los números registrados en la provincia en las últimas semanas y advirtió sobre la llegada de la variante Delta. “Tenemos por delante la acechanza de una cepa de alta contagiosidad, y no queremos entrar descuidados a esa etapa para poder demorar lo máximo posible la llegada comunitaria de circulación de la cepa Delta”, afirmó.

A horas de que se venza el actual decreto y de cara a la posibilidad de más flexibilizaciones, Perotti indicó que “el grueso de las actividades se han recuperado al menos en lo mínimo”. También argumentó "que cada medida sea a favor de la presencialidad escolar en Santa Fe”.

Por último, recordó que se ya comenzó el proceso de vacunación en los menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades. "Ayúdennos a que cada familia haga la consulta con su pediatra, que se anote y sean partícipes de esta vacunación que los tiene como prioridad. Es fundamental que vayan a vacunar a sus hijos e hijas con la mayor tranquilidad", finalizó el mandatario.