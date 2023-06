Omar Perotti abrió este miércoles el panorama sobre seguridad pública de la provincia con la primera reunión de una mesa de diálogo con equipos técnicos de la mayoría de los trece precandidatos a gobernadores que competirán en las PASO del 16 de julio. Lo hizo en la sede Rosario de Gobernación y consistió en una exposición del ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, acerca del diagnóstico de situación, estadísticas criminológicas y recursos de las fuerzas de seguridad. Los interlocutores valoraron el convite, pero le avisaron al gobernador que llamó a esta reunión tres años tarde y desconfiaron de que fue solo un gesto de la campaña que lo tiene como candidato a diputado provincial.

La exposición incluyó también fuertes reproches al gobierno nacional, puesto que en la Casa Gris se tiene la convicción de que la gestión de Alberto Fernández no asumió en toda su dimensión la responsabilidad que le cabe al gobierno federal en la tarea de perseguir el narcotráfico y el narcomenudeo, origen de la violencia urbana que asuela a Rosario y que en lo que va del año causó ya 139 asesinatos.

La ministra de Gobierno, Celia Arena, dijo después que Brilloni "expuso el estado de situación y la información respecto de las distintas instancias del Ministerio de Seguridad y algunas otras áreas, lo nudos más complejos y los desafíos; no es un diagnóstico, no es un plan de acción”. Luego se realizó una modalidad de intercambio con los asistentes, moderada por el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bertolacci.

La ronda seguirá el lunes en Santa Fe, con miembros del Ministerio Público de la Acusación, y luego el 4 de julio con autoridades de la Justicia federal.

“La idea es poder compartir la información. La información es estratégica a la hora de tomar decisiones en políticas públicas; y al gobernador le pareció que era importante que quienes manifestaron su voluntad de gobernar la provincia de Santa Fe a partir del 10 de diciembre, puedan contar con esta información”.

Por último, señaló que “más allá de las diferencias o acuerdos que pueda haber hay un trabajo, y claramente la Junta Provincial de Seguridad fue un encuentro multisectorial y multidirigencial que no dio todos los resultados necesarios. Por eso es importante la construcción de determinados acuerdos sobre ejes estratégicos”.

"Es una reunión que expresa el fracaso de la política de seguridad pública de Perotti. Esta convocatoria tendría que haber sido mucho antes, entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria para desde ahí construir un consenso fuerte para llevar adelante las políticas necesarias, aunque luego decidiera el gobernador, que para eso el pueblo lo eligió", señaló Toniolli, uno de los dos precandidatos que asistió personalmente al llamado.

El precandidato de la lista Rosario Sin Miedo en la interna del peronismo cuestionó que el Ejecutivo no hubiera insistido en Legislatura con aquellas tres leyes de reforma policial que había impulsado cuando Marcelo Sain fue ministro del área, y luego "permitió que la oposición las cajoneara", reprochó.

"Este gobierno transitó el discuso decidido por ejercer mayor conducción política de la Policía, y terminó con el penúltimo ministro siendo un comisario. Una gran contradicción", cuestionó Toniolli en alusión al paso del ex jefe policial Rubén Rimoldi como ministro, previo a Brilloni.

La socialista Mónica Fein, por su parte, reparó en las críticas que los expositores del Ejecutivo prodigaron para con el gobierno nacional del Frente de Todos en cuanto a falta de apoyo a Santa Fe para seguridad pública.

"Fue una reunión que debería haberla convocado antes, pero como lo hace ahora en el marco de la campaña electoral, es difícil. Tres años y medio tarde llegó. El gobernador no tiene liderazgo y tampoco busca acuerdo. A reclamar a Nación deberíamos ir todos, pero no es para eso este llamado. Da un diagnóstico pero no indica el camino de una solución", fustigó Fein, una de las precandidatas de Unidos para Cambiar Santa Fe.