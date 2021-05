Perotti, entre la normalización del colapso sanitario y el botón rojo

El próximo viernes se vencerá la adhesión de la Provincia al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N ° 287/21 del Ejecutivo Nacional y la Casa Gris tendrá una decisión difícil: normalizar el colapso sanitario y seguir flexibilizando actividades o apretar por primera vez en el año el botón rojo.

Hasta el momento, desde que la segunda ola de la pandemia del coronavirus llegó a la región, la ocupación de camas críticas no paró de subir y el sistema de salud público y privado presenta, por momentos, su capacidad completa.

Ante esta dura situación sanitaria, los diferentes sectores de la sociedad y la política atribuyen las consecuencias de la crisis epidemiológica al comportamiento individual y las reuniones sociales.

"El problema no son las clases, sino lo que hacemos afuera de las escuelas", afirmó este lunes por la mañana la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, en diálogo con el móvil de Sí 98.9. "Lo que no estamos logrando comprender es que tenemos que tener restricciones de reuniones en toda la vida cotidiana. La escuela ha demostrado, con sus protocolos, ser un lugar bastante protegido y seguro", indicó la funcionaria.

La semana pasada, las clases en modalidad presencial en el nivel inicial y primario de Rosario y San Lorenzo volvieron tras siete días de suspensión. El gobierno provincial avanzó con el retorno a las aulas pese a que los gremios docentes pedían mantener el esquema exclusivamente virtual y los números epidemiológicos no mejoraría.

En esta tendencia de flexibilizar restricciones, aunque nunca fueron estrictas, se sumaron este lunes las canchas de fútbol 5 y los gimnasios. Luego de permanecer una semana con las puertas cerradas, los establecimientos volvieron a abrir sus puertas con algunas condiciones.

En tanto, el viernes pasado, los gastronómicos abandonaron su efímera condiciones de delivery para retomar la atención a clientes de forma presencial y hasta las 23 horas.

De las medidas que se tomaron a principios de mayo, las cuales tenían que impactar en la realidad epidemiológica este fin de semana, pocas quedan en pie. Esta laxitud en la implementación de una cuarentena más estricta puede verse en los hospitales de la región, y particularmente en los de las ciudades más grandes.

"Más que nunca necesitamos que la gente nos entienda. Ya está: estamos en el 100%, el colapso sanitario. Hemos hecho lo imposible para que ninguna persona no tenga cama, pero va a ocurrir. Las camas no se pueden ampliar más. Ampliamos camas el lunes pasado en Santa Fe. Y si hoy aumento 20 camas en Rosario mañana no las tendré más porque las voy a ocupar seguramente", manifestó este lunes el director del Tercer Nivel de Salud provincial, Rodrigo Mediavilla, en diálogo con Ariel Bulsicco por Sí 98.9.

El sistema se colapsó y casi no hay maniobras para hacer en el sistema de salud para conseguir más plazas. Ante este escenario, tan temido hace algunos meses, Omar Perotti tendrá que tomar una decisión concreta, o normalizar la situación límite o poner un freno a la circulación diaria de los santafesinos para bajar la curva de contagios.