El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, voto este domingo en la ciudad de Rafaela. Mientras esperaba su turno en la cola, se refirió a la problemática de seguridad, valoró positivamente el desarrollo de los comicios y destacó el trabajo realizado durante la pandemia.

Mientras esperaba su turno para sufragar, el mandatario santafesino mantuvo un contacto con la prensa en el que aprovechó para destacar la gestión del Ejecutivo en todo el territorio provincial, valoró positivamente el avance del plan de vacunación contra el coronavirus y además, se refirió a uno de los temas más polémicos: la inseguridad.

Al ser consultado sobre el desarrollo de la campaña electoral previo a las Paso 2021, el mandatario indicó que “nos hemos concentrado en hacer una campaña con propuestas, obras y acciones, fundamentalmente desde la visión provincial, como estamos trabajando con muchos de los frentes abiertos en toda la provincia. Ojalá que podamos recoger buenos aportes de todos”.

"Ojalá de la campaña podamos recoger buenos aportes, los mejores, de todos. Todo lo que sirva para mejorar la acción de gobierno y que la gente viva mejor hay que tener la inteligencia de tomarlo. Ojalá aflore ese espíritu colaborativo de buenos planteos para que nos podamos enriquecer de la campaña", manifestó el gobernador desde su lugar de votación..

En relación a su estadía en Rafaela, su ciudad y en donde fue dos veces intendente, aseguró que tratará de extenderla hasta el final del día junto amigos y familia, aunque no confirmó en dónde esperará los resultados. "Tenía ganas de estar un día entero en Rafaela, así que lo vamos a estirar al máximo posible, pasándola en la ciudad. Hacen falta los amigos, la familia, es algo de alto valor. Poder aprovechar este domingo en particular", manifestó para desuúés aclarar que "todavía no tengo definido dónde esperaré los resultados" y sin confirmar si durante la noche se trasladará a Rosario, donde esperarán los resultados los precandidatos a senador y senadora nacional, Marcelo Lewandowski y Marilin Sacnun, y el precandidato a diputado nacional, Roberto Mirabella.

Sobre la seguridad

También se refirió a la cuestión de seguridad que enfrenta la provincia de Santa Fe y particularmente la ciudad de Rosario: "Se está trabajando. No son resultados que se puedan notar de la noche a la mañana cuando durante muchos pero muchos años se ha sido permisivo con acciones del delito. Hemos tenido bandas barriales que terminan construyéndose en organizaciones criminales. Esto es lo que enfrentamos, esta es la dimensión que la Argentina tiene que entender de lo que se enfrenta la provincia de Santa Fe".

"Lo hemos planteado con total claridad. Todas las provincias sin duda quieren tener ayuda y asistencia pero hay particularidades y particularidades. Lo que se da en la provincia de Santa Fe, enfrentar organizaciones criminales, crimen organizado, narcotráfico, un sicariato establecido, no son cosas que se vean en otra provincia o en otro lugar. Esto es bueno que la Argentina lo sepa. El presidente fue muy claro diciendo que estas cosas no pueden pasar en Argentina y por eso hay que coordinar esfuerzos. De la misma manera en que a veces alguna otra provincia requiere por alguna situación que se concentre un atención especial, en este momento es bueno que Argentina concentre sus recursos humanos en enfrentar esto que nos está pasando. Ojalá no se extienda en esta dimensión a otros lugares", remarcó el gobernador en reclamo a que continúe el apoyo de Nación para enfrentar el delito.

"Todos necesitamos colaborar para enfrentar esto. Si tuviésemos una estructura federal más potente, o la creación de juzgados y fiscalías y sin dudas la acción sería mucho más afectiva. Esa es una falencia grande que tiene la provincia, una debilidad en la escasez de estructura federal presente y fuerte en nuestra provincia y en particular en lo que es la región Rosario", añadió Perotti.

"Tener una mayor estructura federal significa sancionar leyes nacionales y tener la presencia de fuerzas federales, de recursos federales afectados a la presencias de esas fuerzas con programas específicos", especificó.

"El país tiene que entender que nosotros venimos tratando de reconvertir una estructura policial con corrupción, con jefes de policías presos, procesados o condenados y frente a ese esquema, esa institución policial que se va reconstruyendo, necesita ayuda en la transición y esa ayuda nos la tienen que dar las fuerzas federales", cerró el gobernador.