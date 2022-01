El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, expresó sus felicitaciones al presidente Alberto Fernández y al ministro Martín Guzmán luego de la oficialización del acuerdo entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional.

Destacó a ambos por su "gran trabajo" y consideró que se trata de un entendimiento que "permite cumplir con los compromisos asumidos".

En ese sentido, resaltó en su cuenta de Twitter que el primero de los compromisos "es con los argentinos, la producción, el trabajo, la innovación y el crecimiento".

"Solo así lograremos cumplir el segundo compromiso: pagar la deuda", afirmó.

Y finalizó: "Gran trabajo de Alberto Fernández y Martín Guzmán".

Este viernes por la mañana, el presidente Alberto Fernández oficializó a través de cadena nacional el arribo a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y anticipó: "Este acuerdo no nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública, no nos impone llegar a un déficit cero. No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología".

Más tarde, el ministro de Economía Martín Guzmán brindó mayores detalles sobre el acuerdo de Facilidades Extendidas y consideró: "El acuerdo fue poder tener una política fiscal que no inhiba la recuperación, con el gasto creciendo en forma moderada, es decir, se logró sin que haya políticas de ajuste".