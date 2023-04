Un diputado nacional que había salido del riñón del Movimiento Popular Neuquino y había sido vicegobernador hasta 2019 este domingo desplazó del poder en el que ese partido de la familia Sapag se instaló hace 60 años, al resultar electo gobernador por una alianza pluripartidaria que va desde el Movimiento Evita al PRO. Se llama Rolando Figueroa y es el nuevo gobernador de Neuquén, una de las primeras elecciones de ese nivel en este año electoral.

Figueroa obtuvo 35.63% de los votos, contra 33,15% de Marcos Koopmann, el actual vicegobernador. No obstante, el MPN reafirmó su continuidad en la principal ciudad de la provincia, la capital, cuyo intendente Mariano Gaido consiguió amplio triunfo.

Además de gobernador y vice, se eligieron 35 diputados provinciales titulares y 18 suplentes, intendentes y concejales de 21 localidades, miembros de comisiones municipales y de fomento y consejeros escolares.

Los 546.166 neuquinos habilitados a votar junto a 7.128 extranjeros podían hacerlo en 1.712 mesas distribuidas en 331 escuelas de toda la provincia, bajo la modalidad de Boleta Única Electrónica.

De esta manera, Figueroa, quien rompió con el MPN cuando le pusieron escollos para competir por la gobernación y armó su propia coalición, rompió la hegemonía del mítico partido en la provincia patagónica, que ha gobernado en forma ininterrumpida durante todos los mandatos democráticos desde 1962, un caso único en la política argentina.

"40 años de democracia, los neuquinos los festejamos con más democracia y también con un mensaje muy fuerte hacia la política, desde Neuquén y Río Negro, que las grietas hacen mucho daño", expresó el gobernador electo en una conferencia de prensa realizada anoche.

Al ser consultado por la histórica derrota del MPN, Figueroa expresó que "lo que nosotros vemos es que acá ganamos todos los neuquinos porque hemos elegido libremente, sin miedo, hemos dado yo creo que una manifestación para poder llevar hacia adelante las posibilidades que tiene esta provincia para poder crecer quizás de otra manera".

"Yo creo que la gente eligió, creo que se han hecho varias cosas bien, pero la gente quiere más porque Neuquén se merece más; por eso es que se manifestó para darnos una oportunidad para poder crecer de otra manera, porque nos merecemos crecer de otra manera", sostuvo.

Aseguró que "se viene un Neuquén con más industrialización secundaria, con más oportunidades, con mucho diálogo, mucha libertad, libertad de prensa, tantas cosas que el pueblo neuquino siempre ha valorado".

En tanto, el candidato del MPN, el actual vicegobernador Koopmann, reconoció el triunfo de Figueroa, pero aseguró que el histórico partido del cual los principales referentes fueron los hermanos Elías y Felipe Sapag, "sigue de pie y firme".

"El pueblo se expresa, vota, fue una polarización", reconoció Koopmann en conferencia de prensa, y expresó que "no éramos los mejores cuando ganábamos, tampoco somos los peores cuando perdemos. Vamos a seguir trabajando, no estamos caídos. Se trabajó muy bien, pero vamos a hacer una autocrítica".

También, en clara alusión a Figueroa, afirmó que "somos o no somos del MPN; yo nací y crecí, me formé dentro del MPN y siempre mi ruta fue el MPN y no por no tener un resultado negativo mañana me voy a ir del MPN".