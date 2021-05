El expresidente uruguayo José Mujica fue dado de alta este miércoles, tras la operación menor de urgencia que se le practicó el martes por la noche por una molestia en el esófago. "Se decidió darle el alta después de probar que toleraba bien la (alimentación por) vía oral", dijo su médica personal, la internista Raquel Pannone.



"Por tanto pasó a su casa a seguir en reposo relativo. Y lo vamos a seguir controlando, como hacemos siempre", agregó.



Mujica, de 85 años, fue operado este martes por la noche de una úlcera de esófago que según su mujer fue provocada por una espina de pescado.



El cuerpo médico del del Centro de Asistencia del Sindicato Médico (Casmu), liderado por los médicos Andres Munyo y Martín Fraschini, aseguró que la intervención fue exitosa y que lo que se encontró, tras realizar un procedimiento endoscopio, fue una úlcera.



"Esto puede ser el resultado de un proceso de ingerir un cuerpo extraño y que haya generado la inflamación de la mucosa del esófago" explicó anoche Fraschini, citado por el medio uruguayo Subrayado.



"Había tenido un episodio de sensación de cuerpo extraño desde hace varios días y lo que se vio fue una úlcera en la mucosa que puede haber sido por un origen traumático", remarcó Munyo.



"Se revisó completamente la vía aerodigestiva superior y no se encontró el cuerpo extraño", agregó.



Por su parte, Munyo manifestó que el expresidente quedará en observación "un par de días para realizarle algún estudio complementario".



Consultado sobre si la úlcera pudo haber sido causada por alguna enfermedad más severa, como especulaban medios uruguayos, Munyo manifestó que "seguramente haya sido traumática pero se tomó una biopsia de esa zona" y se aguarda los resultados.



Sin embargo, la senadora Lucía Topolansky, esposa de Mujica, afirmó este miércoles que se trató de una espina y llevó tranquilidad en cuanto al estado de salud del expresidente.



"Está bien Pepe. En realidad fue un accidente doméstico, porque comiendo pescado, no sé si con un huesito o con una espina del pescado, tuvo la mala suerte de que se le clavó allí", detalló la exvicepresidenta (2017-2020).



"No lo pudieron sacar en forma ambulatoria porque es un lugar embromado, tiene que estar quieta la persona. Para hacer una endoscopia tuvieron que anestesiarlo y salió bien, ahora le van a hacer una ecografía para ver que todo está bien, y ya vuelve para casa”, agregó.



Además, contó que Mujica quería irse anoche mismo de la clínica pero que los médicos le informaron que debía quedarse un rato más para hacer algunos controles.



“Él tenía la intención de volverse anoche, de salir corriendo, pero la doctora me dijo que vuelve al mediodía”, señaló Topolansky.



Por otro lado, la senadora relató que tardaron a asistir al centro de salud por la pandemia de coronavirus, por lo que primero se comunicaron por teléfono.



“Uno no puede, por una cosa secundaria, molestar tanto. Somos conscientes de que la salud está tensada al máximo, entonces hay que ser muy cuidadosos”, remarcó.



Por último, contó que en su casa tuvo el teléfono "colapsado" por la cantidad enorme de personas que se comunicaron para saber como estaba Mujica.



El expresidente padece una enfermedad inmunológica que contrajo cuando estuvo preso entre 1973 y 1985 por su actividad en el movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Esa enfermedad no le permite a Mujica vacunarse contra el coronavirus.