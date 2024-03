Este viernes Javier Milei tendrá la tarea, en su rol como presidente, de realizar el discurso de apertura del 142° período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. La novedad es que será en un horario nocturno, y no durante el mediodía como es habitual. A las 21 horas l libertario iniciará su alocución en un contexto de fuertes tensiones con legisladores tras el fracaso de la Ley ómnibus.

Por Sí 98.9 en diálogo con leo Ricciardino, el diputado nacional por Santa Fe, Esteban Paulón planteó cuáles son las expectativas para lo que será la primera alocución del titular del Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo, luego de que en su asunción del 10 de diciembre pasado el mandatario decidiera no dirigirse a los legisladores dentro del recinto y hablar desde la explanada del Congreso "de cara a la gente".

“Creo que el límite es la agresión personal. Uno puede recibir un cuestionamiento o una crítica, muchas veces vehemente como acostumbra el presidente que tiene ese temperamento, pero el límite es el ataque personal”, afirmó.

“En el marco de la diferencia política, ya esperamos que sea, junto con mi compañera de bloque, un discurso en el que no compartamos prácticamente nada”.

Planteó su preocupación en relación al horario en que el presidente convocó a la asamblea legislativa. “La preocupación es no por el horario en sí, ya que el presidente puede convocar a la asamblea cuando él lo considere más conveniente para dar su mensaje. Sino porque sabemos que se habrá estudiantes universitarios, asociaciones piqueteras y sindicales, caceroleros, etc. en reclamo por los recortes. Y también se están convocando sectores que apoyan a Milei. En este sentido creo que la noche no es el mejor momento para un operativo de seguridad, menos del estilo que plantea Patricia Bullrich”.

Otro punto que el diputado consideró alarmante tiene que ver con la prohibición, mediante dictado de asueto para el día viernes -"raro para un acto de un viernes a la noche, consideró Paulón"- de la presencia en el Palacio y en cualquiera de los anexos, a nadie que nos sea legislador o legisladora. “Es decir, nosotros no vamos a poder asistir con nuestros colaboradores que no esperen en las ofician en el caso de necesitar algo”, explicó y sumó: “Nunca hubo tanta resistencia a la presencia de otras personas”.

La sospecha entre los diputados es que quieren llenar la asamblea de presencias afines al presidente. “Creemos que sí. Que va a haber un público con el que Milei se sienta cómodo”, aseguró.

