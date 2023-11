La ex candidata presidencial Patricia Bullrich volverá a ocupar el cargo que dejó en 2019 y será la ministra de Seguridad de Javier Milei.

Bullrich terminó tercera en las elecciones generales del 22 de octubre. Dos días después, acordó con Milei y, junto con Mauricio Macri, lo respaldaron de cara al balotaje.

Hace pocos días, la ex funcionaria macrista dijo en TN que no descartaba ocupar algún cargo en el gobierno libertario. "Si me lo ofrecen y me dicen que no hay otra alternativa, bueno, lo acepto", apostó.