PASO sí, PASO no, la discusión llegó más temprano que tarde. El envión por suspender las primarias para empiojarle el armado a la oposición arrancó a nivel nacional sin que nadie se haga cargo y prendió en las provincias. Algunos gobernadores le dieron ruedo y la zona núcleo le dio fuego: Juan Schiaretti sin tapujos, Omar Perotti con más recato.

"Nunca estuve de acuerdo con las PASO", dijo el santafesino y dejó abierta varias interpretaciones. De esa forma no se aísla del Frente de Todos nacional ni del peronismo núcleo que comparte con Schiaretti. Pero también sabe que a nivel provincial es poco probable que se suspendan los comicios ya que en la Legislatura la oposición es mayoría y su destino parece estar atado a esa herramienta electoral.

Justamente, el frente de frente antiperonista que intenta armarse pero aún no madura, sería uno de los damnificados. Socialismo, javkinismo, radicalismo y hasta quizás el PRO, buscan construir un esquema amplio que defina en una enorme primaria con al menos tres candidatos y fórmulas cruzadas quien compita en las generales. ¿Cómo se podrían acomodar sin PASO con candidatos de peso ya lanzados como Maximiliano Pullaro, Pablo Javkin o Clara García, por citar algunos, y con diferencias latentes?

El acuerdo común sobre un candidato único no parece ser la opción. En el peronismo tampoco. Según explicó el constitucionalista Domingo Rondina, "la suspensión de las PASO no implica que no haya internas, incluso abiertas, o como cada partido decida". Es que no hay otra forma de postular candidatos que no sea la competencia partidaria interna, según el artículo 38 de la Constitución Nacional.

Ahora bien, cómo haría un frente de frentes con distinto partidos. Con trabajo e ingenio se podría resolver la interna de la alianza. "Tendrán que acordar cómo se harán, pero no es imposible", aclaró. ¿Cuál es el ejemplo? Las internas del Frepaso para las presidenciales de 1995 que enfrentó a José Octavio Bordón y Carlos Chacho Álvarez.

Más allá de los puntos suspensivos de Perotti, el gobernador avanzó en el decreto para fijar las PASO. Tiene varias propuestas del calendario electoral que serán desdobladas de las nacionales. Una de las ideas fue hacer el llamado en breve, en noviembre, pero parece que esa idea se frenó sobre todo luego de la movida nacional de suspender los comicios. La otra opción es que haga el llamado en febrero, poco antes del cierre de listas.

Lo que se cocine a nivel nacional -por ahora no hay nada concreto- definirá lo provincial. El PJ santafesino no ha definido postura aún. Una primaria ordenadora parece ser la única herramienta de un peronismo desordenado y a la espera de un acuerdo. Perotti ya puso su aporte y espera.