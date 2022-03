El senador nacional del Frente de Todos, Oscar Parrilli, se refirió en Sí 98.9 a la iniciativa que impulsaron desde el bloque oficialista para gravar el dinero fugado con el objetivo de afrontar la deuda con el FMI y aseguró que “existen más de 300 mil millones de dólares en el exterior”.

Para las y los senadores oficialistas la idea está en claro y tiene que ver con detectar a quienes giraron divisas al exterior y no las declararon. Los alcanzados deberán realizar un aporte del 20% que sería abonado en dólares.

“Algunos lo tienen afuera pero declarado, esos pagan los impuestos. Pero existen más de 300 mil millones de fondos argentinos en el exterior. Esos fondos hay que ir a buscarlos para que tributen y con ese monto se cancele la deuda con el Fondo”, sostuvo Parrilli en diálogo con Leo Ricciardino en el programa Estamos de vuelta.

Se trata de una iniciativa sin precedentes en el debate parlamentario que obtuvo consenso hacia el interior de la coalición oficialista luego de la interna que se generó luego de la votación por el acuerdo con el FMI.

“Acá se trata de cobrarle a los evasores, no a los ricos. Solamente en los cuatro años de Macri se fugaron 86 mil millones de dólares, están los nombres de empresas y empresarios. Con eso no se puede determinar si la plata se la llevaron en negro o en blanco, pero con esta iniciativa le damos a la UIF y a la AFI nuevas herramientas para que vayan sobre los evasores”, explicó el senador kirchnerista.

En la presentación de la iniciativa, propusieron levantar el secreto fiscal, bursátil y el bancario para saber quiénes son las personas físicas o los titulares de una sociedad fugando divisas con fines de evasión o lavado de dinero.

Por último, consultados por las críticas que recibió el proyecto de parte de sus pares opositores, como el caso de Martín Losteau, contestó: “Yo pensé que era una persona que razonaba, pero me parece que está haciendo lo mismo que hace lo peor del PRO. Con chicana le podría responder que Gianfranco Macri tenía 37 millones de dólares que blanqueó con el ex presidente, los tenía en negro, no sé de donde los habrá sacado”.