La negociación salarial en el sector salud de Santa Fe mostró una marcada división entre los gremios. Mientras la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) aceptó por escaso margen la propuesta del gobierno provincial, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (SiPrUS) la rechazó de manera categórica tras una consulta directa con sus afiliados.

Según informó SiPrUS, el 77% de los profesionales que participaron en la votación —más de 1400 votos— se pronunciaron en contra del ofrecimiento paritario. En consecuencia, el gremio resolvió convocar a una jornada de protesta este miércoles, que coincidirá con una movilización docente frente a la sede del IAPOS, y anunció una nueva medida de fuerza para la próxima semana, cuya modalidad aún está por definirse.

“Se impuso la moción de rechazar con jornada de lucha para esta semana y otra más para la próxima. Queda en claro la insuficiencia de la propuesta y se arrastra una pérdida del salario en el último año y medio”, explicó Leandro Goldsack, referente de SiPrUS.

La diferencia de posturas entre ambos gremios evidencia el malestar persistente en el sector, en un contexto en el que los trabajadores de la salud reclaman una recomposición salarial que compense la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos meses.

En el resto del arco gremial de empleados públicos, el sector docente tuvo un rechazo contundente: el 100% de los afiliados a Amsafé rechazó el aumento ofrecido (20.765 votos a 0). Los maestros privados agremiados en Sadop votaron en un 90% por el rechazo a la propuesta también. No obstante, no harán paro. En cuanto a los estatales, hubo criterio dividido: Upcn aceptó el aumento ofrecido, por ajustado margen, 52% a 48%. Y ATE lo rechazó.

La propuesta incluye una suba salarial del 1,5 % en julio, 1,5 % en agosto y 1 % en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El aumento no podría ser inferior a 40 mil pesos de julio a septiembre, ni a 70 mil a partir de octubre.