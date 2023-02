Los gremios docentes y estatales de la provincia abrirán este jueves las negociaciones salariales para este 2023 con el gobierno provincial. Para esta negociación los maestros ya anticiparon que la clave para esta nueva instancia será la discusión sobre el mecanismo de actualización de los sueldos.

Desde que la provincia anunció la convocatoria a paritarias, el gremio de Amsafe anticipó que insistirá con la aplicación de la cláusula gatillo, una metodología que la gestión del gobernador Omar Perotti y los ministros de Trabajo y Educación, Adriana Cantero y Juan Manuel Pusineri, rechazaron durante estos tres años. Esta nueva instancia no será la excepción, y la propia titular de la cartera educativa ya lo hizo saber.

Ambos gremios concretaron sus recomposiciones salariales correspondientes al año pasado recién en enero de este año. Hasta diciembre, el aumento había sido del 77% y recién para ese mes se acordó un 20% adicional más otro 5% en enero.

El 2022 fue más que complejo en materia de negociaciones salariales entre los gremios docentes y el gobierno provincial, con tensiones constantes, desacuerdos y casi dos meses sin clases en las aulas santafesinas.

Para este 2023, atravesado por el calendario electoral, se espera cierta flexibilidad por parte del ejecutivo provincial a la hora de hablar de números y condiciones, aunque en la previa, tanto Pusineri como Cantero dejaron en claro que la cláusula gatillo no es una posibilidad.

Durante la mañana del jueves será el turno de los trabajadores de la administración central, nucleados en ATE y UPCN, mientras que por la tarde llegará el turno de los docentes de Amsafé, Sadop, UDA y Amet. Buena parte de la atención estará puesta en esta última negociación, teniendo en cuenta que la provincia pretende inaugurar el ciclo lectivo el primer día de marzo. Doce días hábiles separan el inicio de la paritaria con el primer día de clases.

Teniendo en cuenta que desde el gobierno provincial ya descartaron la posibilidad de establecer una cláusula gatillo, los principales gremios docentes (Amsafé y Sadop) hicieron a un lado ese mecanismo y empezaron a pensar en otra herramienta de actualización.

Respecto al número inicial, desde ambos sectores reconocieron que el 60% de inflación fijada por el gobierno nacional para este quedará corta. Ante ese escenario consideraron que lo ideal sería adelantar las cuotas establecidas en caso de que la inflación le gane a los aumentos.

En diálogo con Rosarioplus.com, el secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonsó, sostuvo: “Nuestro objetivo es recuperar el poder adquisitivo del salario, por eso plantearemos distintos mecanismos, uno puede ser la cláusula de actualización. Pero está claro que no es el único mecanismo posible”

Por su parte, Martín Lucero de Sadop, sostuvo: “Los gremios planteamos un mecanismo de revisión automática que no depende de la voluntad exclusiva del gobierno en un contexto inflacionario donde los índices son impredecibles”.

Desde el gremio de docentes privados van más por este lado al considerar que, si bien la cláusula gatillo permite seguir de cerca la evolución de la inflación, termina yendo detrás pero no la supera.

Entre las alternativas que barajan, van a proponer: adelantamiento automático de tramos, revisión bimestral, adelanto a cuenta de futuros aumentos. “La discusión sobre el mecanismo de actualización es central en esta discusión”, consideró Lucero.

Este mismo jueves se llevará adelante primero la paritaria nacional, instancia esperada por el gobierno provincial para tener una referencia a la hora de su negociación.

Teniendo en cuenta esta instancia, Lucero concluyó: “El eje central de los conflictos del año pasado fue que los tramos no se adelantaron como lo hizo Nación. Eso nos generó más de 10 días de paros. El gobierno de Santa Fe debe ser coherente: o toma de referencia lo de Nación o no lo toma, pero no puede hacer lo que le conviene según el caso".