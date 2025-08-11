El Gobierno Provincial formalizó este lunes una propuesta de incremento salarial del 7 % semestral para los empleados públicos, en el marco de la reunión paritaria central que se desarrolló en Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe.

La propuesta contempla un aumento del 7 % dividido en seis tramos: 1,5 % en julio, 1,5 % en agosto y 1 % en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Los incrementos se calculan sobre la base de los sueldos de junio y se garantiza un piso mínimo de $ 40.000 para los primeros tres meses y otros $ 30.000 más para los tres meses restantes.

Además, se anunció que para el personal hospitalario representado por la administración central, se jerarquizará un incentivo que se dispuso en 2021 - durante la pandemia –, en tanto que para los asistentes escolares se extenderá el equivalente al 60% del incentivo a la Asistencia Perfecta.

En resumen, precisaron fuentes de UPCN, Este incremento, se desglosa de la siguiente manera:

• 1.5% a partir de julio

• 1.5% a partir de agosto

• 1% mensual a partir de los meses de septiembre a diciembre 2025.

Se garantiza que el incremento no sea inferior a la suma neta de bolsillo de $40.000, a partir del 1º de julio, y de $70.000 a partir de octubre (aplicable sobre haberes de junio).

El encuentro fue encabezado por el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; acompañado de sus pares de Economía, Pablo Olivares, y de Trabajo y Seguridad Social, Roald Báscolo; además de Marcelo Delfor, en representación de ATE, y Jorge Molina, por UPCN.

Olivares aseguró que el objetivo del Gobierno Provincial “siempre fue tener el mayor lapso posible en una propuesta, maximizando las eficiencias del Gobierno para poner todo lo posible en esta anticipación y composición del salario de todos los trabajadores”, garantizando “a gran parte de los trabajadores, con estos mínimos garantizados, un incremento desde el inicio del 4 % y desde octubre completando casi un 8 %”.

En tanto, desde UPCN explicaron que la propuesta se pondrá a consideración de los afiliados para ser votada por la aceptación o rechazo en la página web, a partir de este martes a las 12 y se extenderá hasta el miércoles a las 12.