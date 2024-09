El diputado Fabián Palo Oliver salió al cruce de la aprobación exprés que el Senado provincial le dio a la reforma jubilatoria que pretende el gobierno, y la calificó como un asalto al bolsillo de los trabajadores públicos, fundamentado en un déficit que no es tal como lo describe el oficialismo y que obedece a otras causas que Maximiliano Pullaro prefiere omitir: la deuda que el Estado nacional tiene con Santa Fe por no transferir las partidas correspondientes a las provincias que conservaron sus cajas de jubilaciones. “El gobierno provincial ladra en Santa Fe como perro feroz por el federalismo, pero cuando va a Buenos Aires mueve la cola”, castigó el legislador del Frente Amplio por la Soberanía.

La reforma previsional que impulsa el Ejecutivo provincial pasó como una luz por el Senado, donde el oficialismo este jueves le dio media sanción en cuestión de minutos. Ahora será el turno de Diputados y el gobierno quiere que sea la semana próxima y con el mismo despacho exprés. Ante ello, los diputados del bloque Frente Amplio por la Soberanía, plantaron su objeción. Palo Oliver, junto a Carlos Del Frade y Claudia Balagué, anticiparon su rechazo al proyecto oficial y acusaron al Ejecutivo de autoritarismo.

“Un proyecto de esta naturaleza no puede sacarse en tratamiento exprés. Es necesario que se sesione en comisiones parlamentarias. La que se conformó para ello se hizo para justificar el ajuste: de 24 miembros, 20 eran de la política, el Ejecutivo y el Legislativo, y de estos, 17 eran del oficialismo”, cuestionó el legislador.

Palo Oliver aseguró que el oficialismo esgrimió un informe sesgado que “tergiversó la situación real de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. El déficit no es terminal ni estructural. Es coyuntural y se da por dos aspectos: uno es la deuda, la falta de transferencias del Estado nacional con la provincia de Santa Fe y las otras que no transfirieron sus cajas de jubilaciones y pensiones al sistema nacional de reparto. Eso sucede porque el DNU 280 de Milei en febrero deroga la obligación que tenía el Estado nacional de transferir esos fondos. Tenemos un gobierno provincial que ladra en la provincia de Santa Fe como perro feroz reclamando federalismo pero cuando va a Buenos Aires mueve la cola”, lanzó.

Por lo tanto, desafió a Pullaro a ser consecuente e “instruir a los legisladores nacionales del frente Unidos para que en el Congreso nacional deroguen los DNU 70 y 280. Por lo menos, deroguen los puntos que afectan a Santa Fe, si es que son dialoguistas con el gobierno”.

Este bloque anticipó su voto en contra. “Como no compartimos el diagnóstico, no compartimos la solución”, resumieron. Como ejemplo, Palo Oliver mencionó una de las modificaciones que los espanta. “El artículo 49º establece la facultad para el gobernador de que amplíe unilateralmente la edad para poder jubilarse, una actitud autocrática como la de Milei. Usarán como argumento la armonización de los sistemas con el nacional e ir por el mismo camino. No estamos de acuerdo, es la mirada del capitalismo salvaje de hacerte creer que hay que aportar más, y que no hay derecho a la jubilación digna ni al descanso”, dijo.

El legislador citó otro aspecto para la polémica. "Ese fondo solidario al que le obligan a pagar al trabajador pasivo. Es una locura. Una modificación así que afecta derechos solo se puede hacer con consenso de la política y de los gremios. La provincia tiene 16 organizaciones sindicales que representan a los trabajadores públicos. Solo 4 estuvieron en la comisión. se le dio prioridad a la Bolsa de Comercio, a la Fundación Libertad y no se tomó ninguno de los puntos de los dictámenes en minoría que dieron los sindicatos o algunos pocos diputados que no compartieron el dictamen de Unidos para Cambiar Santa Fe".

“Vamos a reclamar el debate en las distintas comisiones y que se escuchen a los verdaderos dueños de la Caja. Esta situación no la provocaron los trabajadores. Nuestra Caja no tiene representación de los trabajadores públicos. Si querían hacer una reforma deberían haber incluido un directorio con la participación de los trabajadores”, objetó.