El intendente de Rosario, Pablo Javkin, informó este sábado que se realizó un hisopado tras presentar algunos síntomas y dio positivo para coronavirus.

"Vecinos y vecinas, como tuve algo de tos seca y rinitis me hisopé, siguiendo el criterio para personas con patologías concomitantes. El resultado fue positivo para COVID. No tengo ningún otro síntoma y me siento bien, continúo trabajando de manera remota. Sigamos cuidándonos", manifestó el titular del Palacio de los Leones, a través de su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que Javkin se encuentra realizando un tratamiento por patología prostática que fue detectada hace algunas semanas.