El referente de la Juventud Peronista de Santa Fe y fundador de la agrupación Aurora, Pablo Garello, analizó el resultado de las elecciones legislativas del domingo 26, en las que La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, se impuso en la provincia, relegando al segundo lugar a la lista encabezada por Caren Tepp, del peronismo santafesino.

En diálogo con RosarioPlus, Garello sostuvo que los comicios dejaron al descubierto un diagnóstico compartido en todo el territorio provincial: “Estamos huérfanos, sin contención, sin proyecto de provincia. La unidad actual es solo electoral, no política ni programática", apuntó.

También destacó que “cuando el diagnóstico se repite en todos lados”, es porque hace falta "un emergente que organice a los compañeros dispersos, que los convoque y dispute hacia adentro del PJ”.

En tal contexto, el joven dirigente planteó la necesidad de “volver a discutir ideas, recuperar la formación de cuadros y reconstruir el vínculo con una sociedad” que, según reconoce, “hoy mira con desconfianza y en parte con razón”.

Y puntualizó: “En campaña escuchamos la necesidad de “frenar a Milei y empezar lo que viene”, pero nunca se explicó qué era ‘lo que viene’. Ese vacío de contenido nos aleja de la sociedad.”

—¿Cómo leés los resultados de las elecciones legislativas?

—Creo que fue una sorpresa para muchos de nosotros, pero si uno analiza las últimas elecciones de medio término, se repite un patrón: la mayoría de los gobiernos terminan ganando, salvo en el caso de (Alberto) Fernández.

La sociedad tiende a darle a los presidentes una especie de “quórum” o de changüí por dos años más, más allá de las circunstancias. Incluso con el ajuste brutal que está aplicando Milei, el hecho de haber estabilizado ciertas variables no es un dato menor. A veces subestimamos eso.

En las recorridas escuchamos historias simples, como la de un albañil que me contaba que ya no puede guardar dinero en una latita, como hacía su padre, porque la inflación le licúa el ahorro en días. Eso muestra que la estabilidad, aún con sacrificio, sigue siendo un valor central para mucha gente.

—¿Qué lectura hacés del resultado del peronismo santafesino?

—Creo que hubo una candidata valiosa, Caren Tepp, una militante comprometida, pero el problema del peronismo va más allá de los nombres. Hay muchos cuadros con capacidad que no tienen espacio.

Cuando uno mira los cierres de listas, ve que Juan Monteverde, de Ciudad Futura, encabezó la Convención Constituyente, fue primer candidato a concejal en Rosario y también pusieron a la primera diputada nacional desde ese espacio. Entonces uno se pregunta: ¿los peronistas tenemos tan poca autoestima como para no promover a nuestros propios compañeros? Mirá el caso de Milei: se animaron a apostar por un pibe de 25 años, sin trayectoria, y ganó.

Nosotros seguimos eligiendo entre los mismos de siempre. No hay que tener miedo de renovar. Y cuando hablo de renovación no me refiero solo a la edad, sino a las ideas. Hay jóvenes que repiten las mismas prácticas de la vieja política, con lógicas cerradas y sectarias.

—¿Qué significa para vos “renovación” dentro del peronismo?

—Renovarse implica recuperar el debate político y programático. No puede ser que los cierres de lista los definan cuatro o cinco dirigentes de siempre. Hay que volver a discutir producción, trabajo, seguridad, energía. Lo que escuchamos en campaña fue “frenar a Milei y empezar lo que viene”, pero nunca se explicó qué era “lo que viene”. Ese vacío de contenido nos aleja de la sociedad.

Desde Aurora, el espacio que fundamos, venimos trabajando en esa línea. Somos unos 30 compañeros en Rosario, 20 en Santa Fe capital y tenemos presencia en otras localidades.

Apostamos a recorrer, conocer, aprender y llevar ideas nuevas al Partido Justicialista. Ninguno depende de caudillos: todos trabajamos y militamos con independencia. Queremos aportar propuestas concretas y recuperar la confianza de un pueblo que, con razón, hoy desconfía de nosotros.

—¿Cómo es hoy la relación con la conducción del PJ santafesino?

—Hay diálogo con distintos sectores. Muchos coinciden en el diagnóstico, pero falta organización. Cuando uno recorre la provincia, escucha lo mismo: estamos huérfanos, sin contención, sin proyecto de provincia. La unidad que existe es solo electoral. No hay unidad programática ni política.

Por eso creemos que hace falta un emergente que organice a los compañeros dispersos, que convoque y que dispute hacia adentro del PJ. No queremos aventuras por fuera: somos peronistas, pero creemos que el partido tiene que recuperar autoestima y capacidad de conducción.

—¿Y cómo ves la discusión a nivel nacional, lo que hoy aparece como una disputa entre Cristina y Kicillof?

—Sería valioso si fuera una discusión de ideas. Pero si se trata solo de una pelea por espacios de poder, es más de lo mismo. ¿Cuál es la diferencia programática entre ambos como para generar una ruptura? No la veo.

Perón decía que había que hablar mucho de ideas, poco de cosas y nada de personas. Tenemos que volver a eso. El ciclo del kirchnerismo más cerrado, de “paladar negro”, está agotado. Ya no hay gobernadores ni intendentes kirchneristas en las principales ciudades.

El peronismo debe renovarse con una mirada nacional: no puede estar conducido solo desde el conurbano bonaerense, ni fragmentado en proyectos provinciales aislados. Necesitamos un proyecto nacional con anclaje provincial.

Un proyecto de país que recupere el control nacional sobre los recursos estratégicos, que piense la ocupación del territorio, la proyección hacia la Antártida, la defensa de Malvinas. Que fortalezca las capacidades nacionales. Solo con soberanía nacional e independencia económica puede haber justicia social. No al revés.