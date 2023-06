El fin de semana la noticia más importante que estuvo en todos los medios de comunicación fue la designación de Sergio Massa como candidato presidencial de unidad en el Frente Unión Por la Patria. En nuestra provincia, Oscar “Cachi” Martínez representa al actual ministro de Economía encabezando una lista de pre candidatos a diputados para renovar la banca que hace cuatro años ocupó en la cámara Baja y donde preside el bloque del Frente Renovador, dentro del interbloque del justicialismo.

En diálogo con la prensa y ante la consulta sobre la reciente designación de Massa, el legislador manifestó que “con Sergio me une una relación de amistad de más de 10 años, estuve con él desde el inicio del Frente Renovador en 2013, fui el primer Diputado Nacional en unirse a su bloque y nuestro partido provincial 100% Santafesino fue el primero también del interior del país en conformar el frente. Por eso tuve el honor de abrir el Congreso Nacional del Frente Renovador la semana pasada en Malvinas Argentinas. Allí expresé mi convencimiento de que el Frente podía ofrecerle al justicialismo nacional, no un plomero para el Titanic, sino el Capitán de un barco para mantener a la Argentina a flote y llevarla a aguas más calmas. Claro que es difícil, claro que esta costando, después del abismo en el que nos dejó la gestión de Macri, pero no es imposible. Y créanme que si hay un hombre que puede lograrlo es Sergio Massa. Estoy convencido de que la gente lo va a acompañar y que será quien dirija los destinos de la Argentina en la próxima gestión. Como dijo Cristina Kircher Sergio agarró “una papa caliente” cuando se puso al hombro el Ministerio de Economía, y a pesar de que los números de la inflación no son los que todos deseamos, no podemos dejar de ver más allá. Massa está trabajando desde el día uno en tratar de acomodar ese barco, y sí, las cosas no están fáciles ahora, pero dejando atrás las enormes dificultades que tuvimos primero por la pandemia, luego por la histórica sequía y por la guerra, con su enorme capacidad de trabajo, su inteligencia para enfrentar situaciones difíciles y su gran capacidad de diálogo con todos los sectores, seguramente el año que viene vamos a estar viendo los frutos de lo que está sembrando desde el día que asumió.”

En cuanto al panorama provincial de cara a las elecciones primarias del 16 de julio, “Cachi” Martínez manifestó que “ Podemos Más es la expresión que nos pareció más coherente con nuestra visión de la realidad. En estos cuatro años desde la Cámara de Diputados de Santa Fe logramos leyes muy importantes para los santafesinos, pero también nos quedaron pendientes otras, y estamos seguros de que si la gente nos acompaña las vamos a lograr en este nuevo período, porque podemos seguir haciendo, podemos más. Hace cuatro años se prometió La Paz y el orden que los santafesinos y santafesinas necesitábamos, yo puedo decirles que desde mi banca trabajé mucho para cumplir esta promesa. Y puedo mostrar cada una mis iniciativas que se han logrado, aún y a pesar de que el gobernador no nos haya respaldado. Sin temor a equivocarme creo que soy el legislador que más leyes contra la inseguridad consiguió. Y lo hice con trabajo, diálogo y búsqueda de consensos permanentes, algo que desde el Ejecutivo nunca se incentivó”.

En ese sentido enumeró, “Conseguimos la Ley de Víctimas de Delitos y sus familiares, sin dudas la más importante de todas las sancionadas en este período legislativo, para una provincia en la que, hasta su sanción, parecía que tenían más derechos los delincuentes que las víctimas, que son atravesadas por el delito por la incapacidad del Estado de protegerlas. Logramos también la Ley de Prisión Preventiva para quien usa o porta armas de fuego en la comision de un delito, una ley fundamental para Santa Fe donde el 85 por ciento de los homicidios se cometen con armas de fuego, donde en la ciudad de Rosario hubo mil seiscientas balaceras el año pasado. Balaceras que tienen como objetivos intimidar a víctimas, a testigos , a los barrios, para lograr impunidad.

Conseguimos que se sancione la Ley de Robo de Cables que obliga a todo aquel que venda ese tipo de materiales a estar registrado y a tener justamente un registro de cada compra y cada venta, con todos los datos tanto de quien les vende como de quien les compra. El robo de cables es un flagelo en crecimiento. Esta ley que tanto nos costó sancionar, está inutilizada porque el gobernador aún no la reglamentó. Tenemos que terminar con esas mafias en las que se han convertido algunas chacaritas y desarmaderos , que no solo afectan a las empresas sino al Estado, a las escuelas, centros de salud, clubes, organismos estatales y a los propios vecinos que padecen la inseguridad que genera estar sin luz y a todos el inconveniente de la falta de conectividad”.

“ Hicimos mucho, pero como dije antes, aún nos falta. Nos falta que se apruebe en el Senado la Ley de Prisión Preventiva para quien viole una perimetral, por ejemplo. Santa Fe tiene el doble de femicidios del promedio nacional, y los botones de pánico son una ficción. Seguimos contando víctimas, porque en esta provincia la restricción perimetral es una ficción. Para esta ley trabajamos mucho con víctimas de violencia familiar y de género. Una de ellas, Fernanda Fernandez de Santa Fe, que ya lleva ocho denuncias por violación de la perimetral que tiene su agresor, inició una campaña en Change.org que ya acumula más de 26 mil firmas, solo a modo de ejemplo. También queremos que se apruebe nuestro proyecto de ley de Deliverys Seguros, para que esos chicos y chicas que quieren tener un trabajo digo, que fueron esenciales en la pandemia, que se endeudan pare tener su propia moto o bicicleta, que pagan su monotributo, su seguro, su celular, puedan trabajar seguros, sin miedo a que les roben o a que los maten, como lamentablemente ya ha ocurrido. Y también tenemos pendiente la Ley de Ciberseguridad, para evitar que sigan ocurriendo en Santa Fe ciberdelitos y ciberestafas, así como la modificación del Cógido Procesal Penal Juvenil de la provincia, que no permite por ejemplo a la víctima ser querellante en una causa en la que el acusado sea menor de edad. Y presentamos muchas otras iniciativas que aún no han sido tratadas, es decir, nosotros podemos poner sobre la mesa todo lo que trabajamos estos cuatro años, para que las santafesinas y santafesinos nos evalúen, porque este proceso electoral es como un boletín de calificaciones, la ciudadanía nos tiene que evaluar por lo que hemos hecho hasta ahora y lo que ya tenemos presentado para seguir haciendo. Muchos de los candidatos de otras listas hablan mucho de seguridad, pero han hecho muy poco. Como dice Sergio Massa, menos eslóganes y más gestión”, enfatizó.

En cuanto a su relación con el gobernador, Oscar Martínez marcó que tiene “enormes diferencias en materia de la lucha contra la inseguridad. Yo creo que Omar Perotti ve la realidad desde su condición de Contador Público y lo único que pretende es que le cierren los números. El peronismo no es eso, el peronismo es mucho más que Perotti. Sí, la provincia tiene muchos millones en el Banco a plazo fijo, pero la gente sigue viviendo enrejada y los delincuentes libres. La ciudadanía necesita que nosotros le prestemos atención a otros aspectos, como éste de la seguridad, porque está en juego la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que trabajar leyes más duras contra el delito, y como exprresé antes nosotros como representantes del Frente Renovador lo hemos hecho, y vamos a seguir insistiendo con contundencia porque estamos viviendo una realidad muy preocupante en las grandes ciudades.”