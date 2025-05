El ministro de Economía provinicial, Pablo Olivares, se presentó en la Cámara de Diputados para dar un espaldarazo final a los proyectos de endeudamiento a tratarse en la próxima sesión de la Cámara Baja.

La reunión estaba pautada con la Comisión de Presupuesto pero participaron más de 20 legisladores que se interesaron en conocer los pormenores de la iniciativa.

Olivares desplegó allí los detalles del endeudamiento a tomar, que sería por un lado con el CAF y por el otro —la mayoría— con una emisión de bonos en Wall Street.

Si bien no está el listado de obras a hacer, el ministro remarcó que el dinero prestado se inyectará íntegramente en mejoras de infraestructura para toda la provincia, argumento que no tiene el voto de confianza de todas las bancadas.

“Está en juego la necesidad de saldar la deuda social y productiva. Es un segundo lote de obras estratégicas y creemos que el mercado de capitales es una oportunidad que hoy está y en el futuro es posible que no exista”, explicó Olivares a la salida del encuentro.

Desde Casa Gris confían en que sendos proyectos serán aprobados sin complicaciones —aunque con votos en contra— durante la próxima sesión legislativa y antes de las elecciones venideras del 29 de junio.

Tal es el objetivo del Ejecutivo que observará con detenimiento el transcurso de los acontecimientos, atentos a un dato no menor: Diputados sesiona cada 15 días y es probable que en esta ocasión se tomen una semana más de cabildeo. Un tiempo extra en el que todo puede pasar.

El poroteo

Lo sucedido hasta el momento hace pensar que la aprobación del endeudamiento en Diputados será favorable para el Gobierno provincial pero no con la holgura con la que pasó el Senado.

Entre las voces más críticas se encuentra la del Frente Amplio por la Soberanía (de tres legisladores) donde uno de sus integrantes, Fabián Palo Oliver, ya avisó que no acompañarán: “La toma de crédito por 150 millones no tiene mayores objeciones. Está determinado con qué entidades se tomará y cuál es la utilidad para reconstruir las redes al sector portuario. Tiene un plazo de gracia bastante interesante y representa el 10 por ciento de lo que se pretende conseguir como autorización para endeudarse. El problema son los 1000 millones. No compartimos la filosofía de tomar deuda para pagar servicios de deuda pasada. Y además no está estipulado cuánto se va a utilizar”, manifestó a RosarioPlus dando a entender que parte del dinero no se destinará en obra pública.

Y agregó: “No justificamos un pedido de deuda por semejante monto. Es incrementar en un 200 por ciento la actual deuda de Santa Fe. Pero aparte la provincia tiene la disponibilidad para endeudarse hasta en un 25 por ciento de lo ejecutado para bienes de capital en 2024 y un crédito de 300 millones habilitados desde 2018 que nunca se tomó”.

“El monto que tienen para disponer de deuda es de 650 millones de dólares. El problema es que no derogan el artículo que habilita esas autorizaciones, sino que pretenden estas herramientas, más lo que pretenden aprobar. Tendrían a disposición 1.850 millones de deuda”, completó Palo Oliver.

Comparten esta postura los bloques celestes, en particular Amalia Granata y los tres diputados que le responden, aunque es previsible que se sume en la negativa alguno de los tres monobloques que en su momento se le separaron.

La incógnita sigue estando en cómo votará el peronismo, en particular el grupo de Hacemos Santa Fe que responde a Omar Perotti. La voz más crítica al respecto es la de Walter Agosto, quien presentó en su momento una iniciativa cuestionando el monto a tomar en deuda.

Sin embargo y sin dar mayores precisiones, a la salida se mostró “conforme” con lo planteado por Olivares, lo que podría leerse como una señal de acompañamiento al gobernador Maximiliano Pullaro.