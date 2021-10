Un emprendedor de Formosa ofreció pagar pasajes para que 25 mil “expatriados” vuelvan a su provincia a votar en contra del gobernador Insfrán. Planea crear un partido, únicamente compuesto de personas sin experiencia política, para ser gobernador en 2023.

Francisco Paoltroni es productor agropecuario y aseguró en una entrevista que brindó a Infobae que cubrirá todos los costos de su propio bolsillo para que un total de 25 mil personas que hayan emigrado vuelvan al país para votar en contra del gobernador formoseño Gildo Insfrán en las elecciones generales.

“En los últimos 30 años muchas cosas cambiaron en mi vida, pero hay algo que no cambió: Gildo Insfrán sigue siendo gobernador de Formosa”, fueron las palabras de Francisco Paoltroni, un productor agropecuario que se arrimó a la política por estar cansado de la falta de renovación en el gobierno provincial.

En este sentido, planteó una idea nunca antes escuchada: ofrecer ayuda financiera a todos los formoseños que no tengan recursos para volver a la provincia para las elecciones de noviembre, y un estudio que solicitó asegura que son cerca de 25 mil formoseños los que se fueron del país en busca de trabajo y todavía tienen domicilio en la provincia. Su apuesta es a que todos los que vuelvan votarían a la oposición.

En las recientes Primarias Abiertas en la provincia de Formosa, el Frente de Todos se impuso pero con muchos menos votos de los esperados, y si la oposición se presentaba en un mismo bloque, habría ganado. Ente este panorama, el agropecuario vio la oportunidad histórica de derrotar al gobernador. Para conseguir esos votos, el empresario explicó que montó un call center para “expatriados”, y cuando los llamen, se les ofrecerá cubrir todos los costos de su bolsillo.

En la entrevista, el reciente referente político analizó: “Si se suman todos los votos de la oposición, se le ganó al oficialismo por unos 7 mil votos. Con la particularidad de que participó 7% menos del padrón, en relación al promedio histórico. Es un fenómeno que se dio en todas las provincias por la pandemia. Pero sí hay un quiebre en la sociedad, porque se la lastimó mucho este último tiempo, con el cierre, con la persecución, con todas las cosas que son de público conocimiento. Hay un quiebre con la sociedad en sus emociones, en su vida diaria, en lo afectivo. Formosa tiene un sistema que ha estado expulsando gente durante los últimos 30 años. Un estudio que encargué a una consultora reveló que se fueron 120 mil formoseños buscando trabajo y progreso para sus familias”.

Consultado sobre cómo funcionará el call center, indico que se va a difundir el número para que los formoseños que viven en el exterior llamen: "Lo atienden, les pasa la ubicación, la mesa donde vota, para evitar trampitas. De hecho ya hemos estado repatriando a algunos que se anticiparon un poco a la fecha, pero era viaje de vuelta solamente. Ya está en marcha. Es un aporte a una mejor democracia que esas personas se puedan manifestar a través del voto".

Sobre el pago de los pasajes de regreso, aseguró: “Es una decisión personal y lo voy a financiar con los activos y resultados de mi empresa. Creo que por algo había que empezar, se me ocurrió esta idea, es bastante innovadora, pero ahí está el núcleo de gente que contrarresta todo lo otro”.

Consultado sobre por qué se le ocurrió esta idea, el productor destacó: “Porque ahí está el pueblo trabajador que se tuvo que ir y que más padeció las políticas de Gildo Insfrán. Es la gente que no entró dentro de lo que le proponía el sistema: empleo público o planes. Esa gente se fue buscando un mejor futuro y a su vez conoce otras realidades, otros medios de vida, otras experiencias, la libertad sobre todo. En Formosa los empleados públicos son rehenes hasta de opinar por miedo a perder sus trabajos. Y hay que entenderlos porque 30 años le dan la razón. El que se levantó se tuvo que ir. El que se quiso imponer o se mostró contrario al poder se tuvo que ir, es nefasto”.

Al conocer tanto a los formoseños, observó que todas las familias están separadas y “todos tienen un familiar o un amigo que se fue de Formosa por esta realidad. Se fueron 120 mil en los últimos 30 años”.

Aseguró que nunca participó dentro de ningún partido ni de ningún gremio, y simplemente sintió “la necesidad de cambiar las cosas, si no nos metemos este cambio nunca se va a dar”. Y definió sobre el partido que piensa fundar que “sería levantar estas tres banderas: libertad, trabajo y progreso”.

Consultado sobre la forma, Paoltroni destacó: “Lo vamos a lograr cambiando leyes. Lo primero sería eliminar la reelección indefinida, eliminar la Ley de Lemas, terminar con los atropellos a los ciudadanos, que los funcionarios públicos sean de carrera, no elegidos a dedo o por privilegios de la política. El trabajo lo vamos a generar con inversión privada, sentando las bases para que vengan empresas a la provincia. En Formosa la mitad del territorio es fiscal, eso no puede ocurrir en el 2021. Eso es producto de un plan que no quiere el desarrollo. Si querés desarrollo lo primero que hacés es generar los títulos de propiedad, para que venga la inversión y se genere trabajo. De esa forma vas a sacar a la gente de la pobreza. No lo hacen porque el plan es tenerlos pobres”.