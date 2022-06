Este martes el presidente Alberto Fernández brindó un fuerte respaldo a las organizaciones sociales, y agradeció su trabajo en la "contención" de los sectores más vulnerables durante la etapa más crítica de la pandemia de coronavirus. La mención se dio un día después de la reaparición pública de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en la que criticó sin eufemismos a ese sector que compone el Frente de Todos.

Durante un discurso en el Museo del Bicentenario, el presidente se refirió a las organizaciones y deslizó: "Han trabajado denodadamente para que la Argentina no explote" y recordó que cuando llegó al Gobierno, "la verdadera discusión era cuánto tiempo iba a pasar para que haya un estallido social o el primer saqueo".

En ese sentido, reflexionó: “Nada de eso pasó, en gran medida porque las organizaciones sociales estuvieron al lado de los más necesitados. No se llevaron la plata de los vulnerables, los acompañaron, los alimentaron, se asociaron al Estado en la gestión de todo eso; no saben todo lo que hicieron por los derechos humanos".

Las declaraciones del presidente dirigidas a este sector no fueron casuales, y es que el día anterior la vicepresidente se había despachado con fuertes críticas contra algunos movimientos sociales que forman parte del gobierno nacional.

"El Estado nacional debe recuperar el control y la auditoría de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, es trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que nos den el alta y la baja", sostuvo Fernández de Kirchner, quien más tarde agregó: “Si Evita los viera…” en clara referencia al Movimiento Evita.

Más cruces

Otro de los que salió al cruce, con menos diplomacia que el presidente, fue el histórico dirigente social Luis D’Elía. Por medio de las redes le respondió a quien supo ser su referente política previo a su detención.

“Flojita de memoria y de agradecimiento @CFKArgentina nos declaró la guerra a todos los movimientos sociales de la Argentina en general y a los kirchneristas en particular mientras la @CTAok de @HugoYasky la aplaudía. Ni una sola palabra de apoyo a @alferdez”, disparó.

Por su parte, desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, lanzaron un comunicado en redes sociales respondiendo a los conceptos de la vicepresidenta. En ese sentido, deslizaron: "No es justo que miles de militantes sociales y trabajadores sea estigmatizados La economía popular se transformó en un refugio donde miles encontraron un espacio de pertenencia".

Y agregaron: "Además de criticar, tenemos que pensar en propuestas superadoras. Creemos que la salida a la crisis radica en una economía mixta donde el sector popular sea reconocido y sus trabajadores tengan plenos derechos".