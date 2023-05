La concejala y precandidata a Diputada Provincial por Unamos Fuerzas, exigió al municipio y a la Provincia un mapeo de los establecimientos educativos que fueron víctimas de atentados y/o amenazas; si existe coordinación con la Municipalidad de Rosario para la aplicación en el territorio del programa “Yo te acompaño” y un rediseño de los corredores seguros.

“Según un relevamiento de Sadop entre sus afiliados docentes el 100% manifestó que las condiciones de seguridad en torno a las escuelas no cambiaron en el último mes, ni en la vida social. Por otro lado, el 13% manifestó que en el último mes se registraron hechos de balaceras o amenazas en sus escuelas aunque éstos no tuvieron difusión pública y un 84.6 % manifiesta que en las últimas cuatro semanas no hubo patrullaje en torno a la escuela y el 86.1% desconoce la existencia de corredores seguros. Esto habla a las claras de que necesitamos un plan de contención urgente y que la implementación del programa Yo te acompaño evidentemente no funcionó”, aseguró Norma López.

En ese sentido, la concejala indicó que presentó en el parlamento local un pedido de informes dirigido al Ejecutivo municipal y a la Provincia para que especifiquen, entre otras cosas, los niveles de articulación, el balance del programa, cuantos vehículos y cuanto personal policial y/o del Ministerio de Seguridad se destinaron, si han analizado modificaciones en el diseño del Plan luego de transcurrido más de un mes desde su implementación, considerando la continuidad y agravamiento de atentados y amenazas sobre colegios de la ciudad de Rosario.

“A la gravedad de los hechos delictivos se suma la incidencia que los mismos tienen sobre el dictado de clases, docentes con miedo, alumnos con miedo y una comunidad aterrorizada. Si bien el Ministro de Seguridad de la Provincia, Claudio Brilloni, anunció el programa hace un mes, es evidente que no alcanza y que los hechos se repiten

constantemente. Por eso, desde nuestro lugar, exigimos un replanteo urgente, un plan de contención, y que tanto Municipio y Provincia, hagan las articulaciones necesarias”, sintetizó López.

Asimismo, la precandidata a diputada provincial, aseguró que “el anuncio de Brilloni contemplaba poner a disposición unos 63 dispositivos entre vehículos patrulleros, motocicletas y patrullas pedestres que estarían asignados a puntos escolares y corredores. Es evidente que esto no alcanzó o no se cumplió y que tampoco hubo un trabajo multiagencial como proponían”.