La Corriente Nacional de la Militancia y el Movimiento Evita son los sectores del peronismo santafesino que aplicaron la declamada unidad del movimiento, de cara al calendario electoral 2021. Y la primera muestra ha sido la lista de precandidatos a concejales que encabeza Norma López.

La vicepresidenta del PJ provincial buscará renovar su mandato en el Palacio Vasallo debiendo imponerse en las PASO al resto de opciones que se presentan dentro del Frente de Todos. En diálogo con Ariel Bulsicco para Plus de Radio, López habló de la construcción política dentro del peronismo.

"El peronismo –dijo la referente de La Corriente– tiene tantas miradas disímiles y cuesta mucho construir una mirada de poder y de ejecución política. En la última elección, con la unidad de todos los sectores, pudimos recuperar el gobierno provincial después de doce años, también la banca de Rosario en el Senado de la provincia con Marcelo Lewandowski, y estuvimos a un punto de ganar la intendencia con Roberto Sukerman. Como crítica del PJ nos faltó unidad para poder llegar al tramo final. Pero lo vamos a lograr", señaló.

López planteó como objetivo de gestión de la ciudad, que el gobierno local –Ejecutivo y Concejo– "deje de ser funcional a políticas neoliberales", y cuestionó el presente: "Un momento de anti política y mucho descreimiento".

Esta lectura la llevó a comprender la inclusión en la oferta electoral de nombres ajenos a la militancia política, y reconocidos a través de la televisión. En este caso, hay tres periodistas que irán como candidatos. "En la boleta única, donde el candidato pone su foto, ser conocido ayuda", admitió la concejala.

"Muchas veces la mediatización acorta la distancia con el electorado. Pero la acción política debe ser para transformar la realidad, no para complicársela a la gente, y a veces se eligen estos atajos de llevar alguien que comparte horas con uno en la casa desde la tele, pero que no tiene una mirada de compromiso. Estas recetas no siempre dan el resultado esperado", cuestionó.