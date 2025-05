El pueblo que rodeaba a aquel cabildo en 1810, en el nacimiento de la patria, quería al menos saber de qué se trataba. Hoy, 215 años después, hay una importante porción de la sociedad que no se muestra muy interesada y lo manifiesta no yendo a las urnas. Una actitud que no sólo muestra el deterioro de la política en su ineficacia para dar respuestas a las demandas, sino que también construye una peligrosa anomia (votar sigue siendo una obligación legal en el país) y desafía al sistema democrático en su base.

El gobierno libertario cree que ese desinterés lo favorece pero por las dudas ya puso a un grupo de especialistas a estudiar el fenómeno más de cerca. Según las previsiones de todas las fuerzas políticas, el ausentismo se repetirá en la elección bonaerense de septiembre, y habrá que ver si se recupera para la nacional. Según un estudio de Federico Aurelio -citado por el periodista Jorge Liotti-, un 43% hoy manifiesta no tener ganas de acercarse a las urnas en octubre.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei demuestra una muñeca política y un pragmatismo que históricamente se le adjudicó al peronismo. Le niega el saludo a Jorge Macri en el Tedeum del 25 de Mayo, pero ya arregló con el primo Mauricio -que sigue siendo el jefe- el armado en la provincia de Buenos Aires. Ahora es la derecha la que parece pelearse cuando en realidad se está reproduciendo.

La cosa es así: para las provinciales bonaerenses de septiembre encabezará el PRO, que tiene más desarrollo territorial; mientras que para las nacionales de octubre lo harán los libertarios, que piensan volver a nacionalizar la elección como lo hicieron con éxito en CABA.

El peronismo sigue mostrando su desconcierto. Al tal punto que ni siquiera alcanzó acuerdos en la mirada respecto del resultado electoral de Capital Federal. Para los más cercanos a Cristina Kirchner había que nacionalizar esa elección como también propuso ese sector para los comicios bonaerenses. Para el gobernador Axel Kicillof y los suyos, el camino es la provincialización para darle una chance a los intendentes peronistas y hacer valer el peso del territorio.

Encima la historia reciente no está del lado del peronismo en las elecciones de medio término en la provincia más grande de Argentina. Se cumplen justo 20 años de que Cristina arrasó a Chiche Duhalde, pero después las legislativas en ese territorio sirvieron para que tengan su momento Francisco de Narváez, Sergio Massa (cuando iba por la ancha avenida del medio), Esteban Bullrich y hasta Diego Santilli en 2021.

Hablando de colchones

El anuncio esta semana del "Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos", o sea el mega blanqueo dirigido a los “colchones” de los argentinos que anunció el equipo económico que comanda el ministro Luis Caputo; entró en contradicción con el discurso oficial del gobierno de Santa Fe que se precia no sólo de combatir al crimen organizado reduciendo drásticamente la violencia que genera, sino también de perseguir la ruta del dinero para debilitar al narco como mandan los manuales contra el lavado de activos.

Los ministros de Maximiliano Pullaro tuvieron que barajar y dar de nuevo para no chocar de frente con el arrebato del presidente Javier Milei de no preguntar de dónde vienen los dólares para que ingresen como sea al circuito económico formal. “Tratamos de compatibilizar la recuperación económica pero evitando que pueda significar poner en riesgo la seguridad pública”, dijeron visiblemente incómodos los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares.

El gobernador de Santa Fe quiere tener su propio colchón y para eso decidió que Santa Fe tome deuda por U$S1.000 millones mediante una colocación de bonos no garantizados en Wall Street, el mercado de valores de Nueva York. El Senado de la provincia tardó tres minutos en aprobar la iniciativa por unanimidad y el proyecto, se descuenta, también tendrá una rápida aprobación en Diputados, aunque con algunas escenas de resistencia más explícitas.

Mientras tanto, la economía real indica que quedan muy pocos ahorros en las casas de los argentinos. El 91% de los hogares del país está endeudado según un informe realizado por el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas. El trabajo indica que "la creciente utilización de crédito para satisfacer necesidades básicas como la alimentación, revela un empobrecimiento de los hogares que va más allá de la coyuntura económica".