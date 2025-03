Para reclamar que el Concejo apruebe su proyecto “Un parque, un baño” que presentó hace más de un año, el concejal Lisandro Cavatorta, llevó baños químicos a parques y plazas de Rosario en vez de instalar mesitas o banners para hacer campaña.

“A la gente hay que escucharla y resolverle problemas. No aparecer cada 2 años con un banner y una mesita en la esquina para decirle "votame", señaló el edil. “La gente no come vidrio. Lo importante no es la campaña, sino lo que pasa entre elección y elección. Hay que trabajar todo el tiempo, todos los días, todos los años. Los candidatos que ya somos concejales debemos mostrar lo que hicimos en nuestra gestión. No decirle votame y llenarla de promesas. Si más o menos todos dicen lo mismo”.

El fin de semana Cavatorta llevó baños químicos a los principales parque de la ciudad y a las plazas Montenegro y Sarmiento donde la gente ya viene juntando firmas para que se instalen baños públicos. Además de ser una propuesta original, pone sobre la mesa una problemática cotidiana que impacta directamente en la calidad de vida de los rosarinos. Ya lo hizo con su proyecto “Un Parque, un baño”, ingresado en el Concejo en 2023, cuando solicitaba que los principales parques y plazas de la ciudad cuenten con un baño público, antivandálico, moderno, iluminado, con alarmas por la noche, controlado y sobre todo, con cuidadores sanitarios. “Es algo básico. Acá en la Terminal, en el Jardín de los niños, el que está al lado del Monumento y en las principales ciudades del país, el sistema funciona bien. Se puede. No podemos abandonar las cosas porque no las podemos controlar. Hay que cuidar mejor a los vecinos y turistas que vienen a gastar plata en la ciudad”- afirmo Cavatorta.

La iniciativa fue recibida con entusiasmo por los vecinos, quienes valoraron la colocación de los sanitarios como una respuesta rápida a una problemática conocida. Desde el sábado temprano se pudo ver a la gente haciendo cola para utilizar los baños en distintos puntos de la ciudad.

Según destacó Cavatorta, la falta de baños públicos es un punto crítico que merece atención prioritaria y soluciones concretas. “Hay que resolver los problemas básicos de la ciudad. Con o sin autonomía se pueden arreglar los baches, se puede iluminar mejor, mejorar la frecuencia de los colectivos, arreglar las veredas o limpiar la ciudad. Con o sin reforma constitucional, se puede atender a una necesidad básica como es utilizar un baño público limpio y seguro”.

“Nos parece mucho más importante atender a un problema en los parques, como es la falta de baños públicos, que poner una mesita, un banner y repartir volantes. Me gusta escuchar y hacer. Me gusta resolver los problemas de la gente. Hablar menos y trabajar más”, concluyó Cavatorta.