El Gobierno dispuso la modalidad de trabajo remoto para este viernes en la administración pública nacional para reducir el consumo energético y de agua en las dependencias frente a las altas temperaturas, y el presidente Alberto Fernández manifestó su agradecimiento al sector empresario por su respuesta al pedido oficial de reducir el nivel de producción para no afectar la provisión de electricidad.

"Los empresarios entendieron el problema y nos ayudaron; ese es el camino que tenemos que seguir; basta de pelearnos, discutir, ya lo hicimos durante mucho tiempo", expresó el Presidente durante la presentación del nuevo acuerdo de Precios Cuidados en la Quinta de Olivos.

Fernández dijo este jueves que en esa jornada y en la de este viernes, por la ola de calor que atraviesa el país, el Gobierno debió "pedirle a muchos empresarios que moderen la producción para que los hogares no sufran".

Subrayó que "grandes y medianas industrias se dieron cuenta de que por querer seguir produciendo un día generaban un impacto negativo, donde ellos mismos quedaban carentes de energía".

"Vamos a tener un día un poco peor que el de hoy (por ayer), pero hoy lo sobrellevamos bien; y si mañana cumplimos como hoy, vamos a poder sobrellevarlo definitivamente bien", aseguró.

Para el Presidente, los empresarios "ayudaron" con su decisión a regularizar la provisión de electricidad a los hogares afectados por cortes de energía.

Por otro lado, el Ejecutivo remarcó que los aumentos de las tarifas de los servicios públicos "están desacoplados" de las inversiones que deben realizar las concesionarias.



Así lo señaló la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en su habitual conferencia de prensa de los jueves, en la que se refirió tanto a la decisión oficial de disponer teletrabajo para la Administración Pública Nacional hoy y mañana a partir del mediodía, como a la necesidad de una disminución del consumo por parte de los grandes usuarios en medio de la ola de calor.



Cerruti atribuyó las motivaciones del decreto 16/22 a "buenas razones", como el incremento del consumo por el crecimiento económico; y a "malas razones", por la ola de calor y las previsiones de marcas de temperatura que en algunas partes de la Argentina podrían llegar a niveles récord.



Por otra parte, pidió "desacoplar" los cortes del suministro eléctrico de los últimos días y las inversiones que deben realizar las empresas prestadoras del servicio de la decisión oficial de aumentar las tarifas.



"Si no, hubiéramos tenido inversiones durante la Presidencia de (Mauricio) Macri, que les dio aumentos por más del 3.000%", señaló.



La portavoz indicó que a raíz del aumento del consumo previsto para hoy y mañana, las estimaciones de los especialistas dan cuenta de una utilización récord de la potencia instalada que podría "tener un requerimiento de 28.800" megavatios, un nivel "más elevado" que el del martes pasado.



Ese día, a las 13.10, se registró el récord de potencia de 27.234 MW, según el informe de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).



Cerruti puso de manifiesto el peso de los grandes usuarios en la demanda total de energía eléctrica, y señaló que representan aproximadamente 10.000 de los 28.000 MW que se prevé alcanzar en el curso de la tarde de hoy y mañana.



Por tal razón, remarcó la importancia del "diálogo profundo y minucioso" con las cámaras empresarias representativas de esos sectores, entre las que mencionó a la Unión Industrial Argentina (UIA) y a la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra).



Del mismo modo, llamó al consumo responsable de los usuarios en general de casas particulares y edificios.



Por último, remarcó la responsabilidad de las empresas concesionarias de la órbita nacional Edesur y Edenor, además de recordar que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) "está pidiendo más respuestas" a la primera de las compañías por el corte del martes 11 de enero, ya que en el Gobierno "no nos quedamos conformes" con la explicación, afirmó.



El Gobierno solicitó al sector industrial que entre las 13 y 16 horas "reduzca la demanda de energía" en aquellas fábricas que "no tengan ciclos continuados", en el medio de la ola de calor que vive gran parte del país, al afirmar que "la prioridad es la energía residencial".



El secretario de Energía, Darío Martínez, sostuvo que se proyecta para la jornada de hoy un récord histórico de consumo de 28.550 megavatios y lo vinculó a un fuerte proceso de reactivación económica que vive el país, que implica mayor demanda energética, sumado a las temperaturas extremas que se están viviendo en todo el país desde principio de semana.



"Nos hemos comunicado con los grandes usuarios para que en el horario pico reduzcan la demanda de energía, por supuesto para aquellos que no tienen ciclo continuado", explicó Martínez en una conferencia de prensa que brindó por la mañana con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández en una reunión del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo, donde destacó que el Gobierno busca poner como "prioridad" el suministro energético en las viviendas.



Los funcionarios indicaron que se está haciendo un monitoreo permanente de la situación energética del AMBA y de la provincia de Buenos Aires.



Al respecto, el ministro de Seguridad cuestionó que el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no tomara una medida similar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, argumentando que la mayor parte de los empleados estatales estaban abocados a atender la situación sanitaria derivada de la pandemia.



"Es una decisión política, ventajera, chiquitita en términos de político, no en pensar en el prójimo de lo que necesita", se quejó, durante una conferencia de prensa que brindaron ambos funcionarios para anunciar medidas frente a la ola de calor.