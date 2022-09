La ley de humedales fue directo al cajón y parece difícil abrirlo y colocarla de nuevo en el escritorio del Congreso. La diputada del PTS/Frente de Izquierda Myriam Bregman contó el trasfondo del cajoneo en Diputados, y explicó que costará mucho volver a poner el tema en debate ya que hay intereses poderosos en contra.

"Los dictámenes no se caen, no son un objeto, los dejan caer. Una vez más mandan al cajón la ley. Va a haber que luchar muchísimo para que no se trabe", dijo en el programa Nadie es Perfecto de Sí 98.9.

De un día para el otro se frenó el debate para sacar el dictamen y se apuntó a la presión de los gobernadores de algunas provincias como los artífices. "¿Qué significa preguntarle a los gobernadores? Primero, las provincias están representantes por los diputados y diputadas, pero los gobernadores intervienen como representantes del sector minero, agroindustria, sojeros, y el lobby inmobiliario. Hablan en representación de ellos, no del pueblo", sostuvo.

Según la diputada, hubo un punto de inflexión cuando llegó al Congreso el ministro de Economía, Sergio Massa, para presentar el Presupuesto, texto que "tiene el 90% de proyectos extractivistas de litio, cobre, agroindustria". Luego completó la idea: "El diputado de Juntos por el Cambio, representante de la derecha, Ricardo López Murphy, le dijo 'ministro si sale la ley de humedales, eso no lo va a poder hacer'. Y ahí se frenó todo".

"Creo que Massa volvió de Estados Unidos y le avisaron que se trataba la ley y la frenó. Se levanta del miércoles a la tarde al jueves a la mañana que ya teníamos los apuntes de lo que íbamos a decir. Es una decisión política de favorecer a estos sectores".