Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales informaron que irán al paro durante la jornada del miércoles. Ante la medida de fuerza el Municipio garantizó la atención de salud y detalló cómo funcionarán el resto de los servicios.

El secretario general , Antonio Ratner, aseguró que desde el Palacio de los Leones les confirmaron que aún no tienen una propuesta concreta para hacerles. “Están alineados con la política general del gobierno provincial. Hasta que ellos no hagan una propuesta a sus trabajadores, la Municipalidad no nos puede hacer una propuesta a nosotros", afirmó, motivo por el que se definió la medida de fuerza.

“¿Para qué tenemos paritarias? ¿Por qué discutimos si va a ser así?”, se preguntó. En este sentido resaltó que “durante los últimos cuatro años, la primera gestión del intentente Javkin, nunca hubo ningún conflicto y siempre las partes llegaron a un consenso”.

“¿Por qué esta vez es diferente?” preguntó de manera retórica tras lo cual afirmó: “Se ve que se alineó con el gobierno provincial”.

Este miércoles 7 de febrero habrá un paro, con guardias mínimas garantizadas, que podría ser el puntapié inicial de un plan de lucha más profundo, advirtieron.

Cómo funcionarán los servicios

Con motivo de la medida de fuerza dispuesta por el Sindicato de Trabajadores Municipales, desde el ejecutivo informaron cómo trabajarán las diversas áreas del municipio.

Salud

Salud Pública garantiza las guardias en hospitales municipales, policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña. Cabe destacar que durante la jornada el SIES (107) garantiza la atención de urgencias y emergencias. Por su parte, los turnos otorgados para el miércoles 7 serán reprogramados y los centros de salud municipales y el Cemar estarán cerrados.

Áreas descentralizadas

CMD Oeste: Se garantiza la apertura de las oficinas provinciales.

CMD Norte: API, Registro Civil, Litoral Gas y SUBE.

CMD Sudoeste: Defensoría, Registro Civil y SUBE.

CMD Centro: API, Registro Civil, Munipagos, Aguas Provinciales y SUBE.

CMD Sur: API, Litoral Gas, Registro Civil, Muni pagos, SUBE, CTD (Centro Territorial de Denuncias), CAJ (Centro de acceso a la Justicia), Defensoría zonal.

CMD Noroeste: Registro Civil / Centro Territorial de Denuncias.

Recolección de residuos

El servicio de recolección y barrido será normal. Ante cualquier duda o consulta, las vecinas y los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de atención al ciudadano 147 o efectuar el reclamo a través de rosario.gob.ar con tu perfil digital.

Cementerios

Los cementerios La Piedad y El Salvador y el crematorio municipal realizarán inhumaciones y trámites administrativos correspondientes a situaciones inmediatas.

Taxis, carriles exclusivos y estacionamiento medido

El cronograma de taxis será normal, al igual que el funcionamiento de los carriles exclusivos y del sistema de estacionamiento medido.

Centro de Atención al Usuario de Tarjeta Movi y Unidad de Gestión SUBE

Los puntos de registración, venta y recarga de tarjetas de la Terminal de Ómnibus y de los centros municipales de Distrito brindarán atención.

Mi bici tu bici

El funcionamiento del sistema de bicicletas públicas estará disponible durante todo el día. Para más información se puede consultar en la web del Ente de la Movilidad de Rosario, en la aplicación Movi Rosario y a través de la Línea Gratuita de Atención al Ciudadano 147.

Cultura

Los espacios culturales permanecerán cerrados.