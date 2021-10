Los humoristas rosarinos "Mumo" Oviedo y Juan Pablo Yévoli (quien es parte del equipo de Estamos de vuelta en Sí 98.9) relataron sobre el amedrentamiento que vivieron por parte de anónimos con el fin de relacionarlos con un grupo de WhatsApp de pornografía infantil. Radicaron la denuncia en el Centro Territorial de Denuncias Distrito Centro.

Minutos después de formalizada la denuncia Yévoli dialogó con Ariel Bulsicco en Sí 98.9. “Sin nuestro consentimiento nos agregaron a un grupo de WhatsApp que se llamaba ‘Basta de violencia’, y por el horario (era madrugada de este lunes) lo vi al día siguiente, cuando ya lo habían cambiado el nombre a ‘Porn Child’, que en castellano significa ‘pornografía infantil’. Yo reporté el grupo apenas lo vi, y hablando con Mumo, decidimos radicar la denuncia, porque encima tratamos de llamar a la cuenta desde la que nos agregaron y ya no existía: es un chip que tenía 20 horas de existencia. Pensamos entonces que fue comprado especialmente para esto, no sabemos con qué fin, intuimos para ensuciarnos a los dos”, explicó.

Si bien aclaró no tener pruebas para pensar en quién pudo haber sido el autor, sí señaló que "tuvimos discusión con un candidato a concejal de la lista de Anita Martínez hace un mes y pico. No podemos ligarlo, pero es el antecedente. Y Mumo viene teniendo un acoso cibernético intenso por el contenido de sus publicaciones en las redes. La justicia investigará quien pudo haber sido”.

Por su parte, Oviedo, quien radicó formalmente la denuncia con Yévoli como testigo, dialogó con Rosarioplus.com sobre las amenazas que sufre hace ya tiempo: “Hay una cuenta de Instagram llamada @La41ok que no me sigue y sin embargo se toma la molestia de mirar todas mis historias, hasta la de hoy que subí cuando hicimos la denuncia, es una constante de revisar mi perfil. Nosotros no podemos decir que quienes hicieron esto fueron los de Cambiemos. Sí podemos suponer que hay una clara tendencia a que venga de ese lado, ojalá se pueda investigar y saber de dónde se originó”.

Recordó además que en el momento de verse implicado en ese grupo, antes de salirse pudo ver otros siete números de celulares que no conocía, además de la cuenta de su compañero Juan Pablo, y por eso aclaró: “También denunciamos porque hay otras personas en ese grupo a las que pensamos que quisieron ensuciar”.

De esta forma analizó: “Es horrible, sea un grupo de WhatsApp verdadero o uno creado para ensuciar gente, ya es una sensación horrible: hay gente que se ha tomado la molestia de comprar un chip y activarlo ese día para hacer ese grupo, no sé con qué fin, pueden ser muchos pero ninguno bueno. Entonces ver que alguien se tomó demasiada molestia para hacerte daño te preocupa, por eso lo hacemos público”.

Para Mumo, todo esto “genera un cansancio y desgaste en el tiempo que tenemos como artistas para gastar energía en ver como accionar por lo que nos pasó en la madrugada del lunes. Trabajamos todo el fin de semana pasado, esa madrugada no pude dormir prácticamente nada”.

Ahora será un fiscal quien evaluará cómo avanzar en el asunto, y Oviedo asumió que “será difícil que se dé con el autor, el chip que se usó lo tiraron a la basura pero tenemos confianza porque nos dijeron que la gente que trabaja en la investigación cibernética del MPA es muy buena y no tienen tanto trabajo porque estos delitos no se denuncian tanto. Tenemos ahí una expectativa”.

Recordó además que “hay una experiencia previa similar, que (la concejala) Marina Magnani y otros concejales (vinculados a derechos humanos) fueron agregados a varios grupos de WhatsApp, que les mandaban videos de actos de tortura, les escribían ‘zurdos de mierda’. Por suerte esa investigación avanzó y se pudo dar con la gente que hoy está procesada por ese tema”.

Relación con la golpiza que implica a la familia de Anita Martínez

El actor Mumo Oviedo no descartó que estos hostigamientos que percibió en los últimos días tuvieran que ver con la golpiza que dejó hospitalizado a un adolescente, y que el fiscal Rodrigo Santana ahora investiga para saber si el autor y el instigador son el hijo y el marido de la concejala Ana Martínez, en carrera por su reelección.

“Entre todas las sensaciones se junta que quizás no sea casual que esta ‘jodita’ que nos hicieron, por llamar de alguna manera, haya sido en la madrugada del lunes cuando empieza a destaparse lo que pasó con la familia de Anita Martínez, que claro, el lunes veo esta esa noticia dando vueltas y me dieron ganas de decir cosas sobre eso en mis redes, pero pensé: tengo mi Instagram que me vigilan, anoche me pasó eso, genera una idea de que mejor no compartir mi apreciación sobre esto. Uno termina un poco con miedo, intimidado, es una situación bastante grande, cuando como artistas lo que menos debemos hacer es tener miedo”.