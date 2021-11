Una multiplicidad de piquetes contra la política de pagar deuda externa al Fondo Monetario Internacional es la expresión de esta mañana de jueves por parte de la Corriente Clasista y Combativa.

Se trata de una protesta nacional que en Rosario cuaja en una veintena de cortes de avenidas con la consigna “No al FMI, La deuda es con el pueblo. Pan, tierra, techo y trabajo”. Y al mediodía se anuncia un acto frente a la Bolsa de Comercio, en Corrientes y Córdoba.

"Salimos a la calle en todo el país para plantear el No al FMI. El ex presidente Macri dice que resolvería la deuda en dos minutos, y es cierto: lo haría endeudarnos más como lo hizo con estos 44 mil millones que tenemos que pagar. La situación del gobierno es difícil, pero hay que partir desde las necesidades del pueblo argentino, no ceder al chantaje de los que dicen que con esta actitud nos caemos del mundo. En 2001/2002 cuando se suspendió el pago de deuda externa no sucedió así, al contrario, se pudo recuperar la deuda con el pueblo", planteó Eduardo Delmonte, referente local de la CCC.

Los cortes de calle desde esta mañana y hasta el mediodía son los siguientes:

Pte. Perón y Circunvalación. (por Pte. Perón).

Pte. Perón y Felipe Moré.

Pte. Perón y Bv. Avellaneda.

Bv. 27 de Febrero y Circunvalación (por 27 de Febrero).

Av. Provincias Unidas y Bv. Segui.

Bv. Avellaneda y Bv. Segui.

Mendoza y Circunvalación (por Mendoza).

Circunvalación y España (por Circunvalación, mano al Este).

Av. San Martín y Arequito.

Av. San Martín y 5 de Agosto.

Av. Provincias Unidas y Junín.

Av. Casiano Casas y Av. Sorrento.

Av. Juan José Paso y Chaco.

Av. Juan José Paso y Av. Travesía.

Av. Travesía y Av. Génova.

Av. Travesía y French.

Laguna y Alfonsín.

Av. Camino de los Granaderos y Palestina.

Bv. 27 de Febrero y Chacabuco.

Av. Circunvalación y Uriburu (por Circunvalación, mano al Sur).

Av. Circunvalación y Av. del Rosario (por Circunvalación, mano al Norte).

En Villa Gobernador Gálvez

Av. San Martín y Circunvalación (por Av. San Martín).

Av. Fillipini y Av. Soldado Aguirre.

Av. Juan Domingo Perón y Bv. San Diego.

Av. Juan Domingo Perón y Av. Argentina.

En San Lorenzo

Urquiza y San Martín (esquina de los bancos).