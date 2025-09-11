Hugo Moyano firmó una nueva paritaria para el Sindicato de Camioneros que se extenderá por seis meses y que, por su alcance y magnitud, se convirtió en un gesto fuerte de apoyo al Gobierno. El convenio prevé un incremento total del 3,3% en tres tramos entre septiembre y febrero de 2026, muy por debajo de la inflación proyectada.

La administración de Javier Milei decidió anunciar el acuerdo a través de un comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, destacando el “compromiso de las partes con la estabilidad económica”. El Gobierno busca instalar este modelo como referencia para el resto de las paritarias que se negocian en distintos sectores.

El entendimiento contempla una suba salarial del 1,2% en septiembre, del 1,1% en octubre y del 1% en los meses siguientes hasta febrero. Además, los trabajadores percibirán una suma no remunerativa de $25.000 en septiembre, de los cuales $22.000 se incorporarán al salario básico a partir de octubre.

Camioneros y las cámaras empresarias acordaron volver a reunirse en diciembre para revisar los términos del convenio colectivo. La revisión aparece como una cláusula de escape frente a un escenario inflacionario todavía incierto, que podría poner presión sobre los ingresos de los trabajadores en los próximos meses.

Con esta paritaria, Moyano vuelve a alinearse con los parámetros oficiales y ofrece al Ejecutivo un ejemplo de disciplina sindical en un momento clave. El Gobierno confía en que este acuerdo sirva de “modelo” para otras negociaciones y ayude a contener tensiones en el frente laboral mientras avanza con su agenda económica.