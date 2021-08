Mónica Fein destaca que en la lista Adelante, donde encabeza la nómina para diputados nacionales, los candidatos y candidatas "es toda gente con experiencia de gestión", no caras conocidas de la televisión como otras propuestas. Y más allá de la filosa comparación, la ex intendenta sostiene que esta nueva etapa del Frente Progresista se propone "defender mejor a Santa Fe" de lo que consiguen hoy los legisladores santafesinos del Frente de Todos y el gobernador Omar Perotti, a quien le reprocha que "atiende el conflicto interno de su partido, con su vicegobernadora, y no los complejos problemas que vive la provincia". La ex intendenta de Rosario observa que la salud pública y la educación han desmejorado respecto de las gestiones provinciales anteriores, y llamó a superar la famosa grieta que sostienen el kirchnerismo y Juntos por el Cambio.

En diálogo con Leo Ricciardino, por Sí 98.9, Fein puse en primer lugar de su agenda para el Congreso el cobro de la deuda histórica que Nación mantiene con Santa Fe, por detracciones indebidas de la coparticipación desde el Pacto Fiscal de 1996, y que la Corte Suprema legitimó con fallo en firme tras un reclamo de Hermes Binner cuando era gobernador. "Hoy serían más de 100 mil millones de pesos que San Luis cobró después del fallo de la corte y Santa Fe no. No hay ni un plan de pago. No lo hizo Macri, tampoco Alberto Fernández. Nación le debe a toda la provincia, a cada municipio. Santa Fe debería en cada debate de presupuesto exigir un plan de mediano plazo para pagar la deuda histórica", señaló la referente socialista y presidenta de ese partido a nivel nacional.

Fein no deja pasar la distribución de recursos nacionales, en perjuicio de Santa Fe y en beneficio de Buenos Aires y su conurbano. "De cada 10 pesos destinados a subsidios al transporte de pasajeros, 8,5 quedan en el AMBA. Lo mismo ocurre con el Fondo del Conurbano. Gonzalo Saglione (ex ministro de Economía y precandidato a diputado nacional en el FAP) muestra cómo en Buenos Aires se actualizó ese fondo y para Santa Fe quedó estancado en 30 millones de pesos desde 1994", señaló. Este reclamo del socialismo es histórico, incluso durante la gestión de Cambiemos en Casa Rosada.

A juicio de Fein, el gobierno nacional discrimina a Santa Fe en la asignación de obra pública. "Seguimos siendo castigados, y no veo esa sintonía que el gobernador dice tener con el Ejecutivo nacional", dijo.

En el espacio progresista de la política santafesina se apunta al conflicto político, cultural y mediático del kirchnerismo y el macrismo como una de las formas para explicar los problemas presentes. Fein recalcó ese análisis: "La grieta nos dejó en un país endeudado y con mucha gente bajo la línea de pobreza. Nuestro desafío es mostrar ese resultado, una grieta que no discute cómo generar trabajo, cómo parar la inflación, cómo generar políticas de Estado en seguridad. Siempre discuten quién fue peor. El FAP tendrá entonces un buen resultado en Santa Fe y se constituirá en una alternativa, que se puede salir de la grieta y es necesario discutir política de otro lugar", propuso. En ese sentido, llamó a "reconstruir el tejido social y recuperar algo de esperanza ante tanta complejidad".

En otro orden, Fein consideró que en algunos aspectos de gestión, Perotti bajó la vara respecto de lo que eran sus antecesores. "La mayoría de los docentes nos plantea el gran cambio para peor que significó este gobierno respecto de la gestión del Frente Progresista. Lo mismo en la salud pública, que se deterioró mucho, hay menos respuesta hacia la gente. Este un gobernador que prefiere tener plata a interés antes que solucionar los problemas que hay", lanzó.

Con todo, remarcó que votar a la lista Adelante "es un mensaje de cambio positivo que ojalá lo entienda el gobernador. Esta situación entre el gobernador y la vicegobernadora, el conflicto con Legislatura no ayuda. Necesitamos un gobierno que gestione y salga del conflicto interno que mire las necesidades de la gente", agregó.

Fein marcó diferencias con esta tendencia de convocar candidatos ajenos a la política, generalmente venidos desde el periodismo u otro oficio que la televisión haga conocido. En este turno electoral, abunda este recurso de la política. "Es posible, pero hay que tener vocación y ocuparse. Nuestra lista la integra gente con experiencia de gestión: Clara García para el Senado, y para Diputados Gonzalo Saglione, Andrea Uboldi, Gabriela Sosa", enumeró acerca de ex ministros y funcionarios de gobierno del FPCS. "La política en el buen sentido debe recuperarse, y para eso hay que ser ejemplar, no usar la política como privilegio sino para el bien común. No es que no pueda venir gente de afuera, pero sí tiene que tener vocación y ocuparse. Es poner tiempo, esfuerzo, trabajo por el bien común", priorizó.

"Es necesario tener más presencia territorial. Hay mucha mucha gente en situación vulnerable, hay que fortalecer el acompañamiento a la actividad económica, al comercio, generar empleo. Ahora con una vacunación más generalizada, hay que poner el esfuerzo en recuperarnos. Creo que el intendente y el gobernador están en ese camino y ojalá así sea. No hay tiempo que perder. Hay que dedicar mucho a la gestión, yo fui 8 años intendenta y no fui candidata, me dediqué a gobernar. Hay que dedicarle día, tarde y noche, y de eso se trata la vocación política", concluyó.