En su primera aparición pública tras dejar la Cancillería, Diana Mondino apuntó de forma directa contra el presidente Javier Milei por su participación en el escándalo del memecoin Libra. La exfuncionaria planteó, en una entrevista con el periodista Mehdi Hasan para Al Jazeera, una disyuntiva filosa: “O no es muy inteligente o es una especie de corrupto”, dijo al referirse al posteo presidencial que promocionó el lanzamiento de la criptomoneda.

El señalamiento fue más que una crítica: fue una sospecha abierta. Mondino evitó definirse entre ambas opciones pero no negó ninguna. Incluso afirmó que, si Milei llegara a ser responsable de una estafa, debería ir a la cárcel. Aunque intentó matizar sus dichos hacia el final de la nota, la contundencia del planteo inicial dejó poco margen para interpretaciones.

La exministra fue desplazada del Gobierno luego de que Argentina votara en la ONU a favor de una resolución que condenaba el bloqueo económico a Cuba, en contra de la postura de Estados Unidos e Israel. Desde entonces, había mantenido un bajo perfil. En la entrevista, no solo arremetió contra Milei sino que también deslizó dudas sobre su estabilidad mental.

Ante las preguntas insistentes del entrevistador sobre los supuestos consejos que el Presidente recibiría de sus perros muertos –algo que Milei nunca desmintió–, Mondino eligió la ambigüedad. Dijo no tenerle miedo al mandatario, pero tampoco quiso responder si consideraba que estaba mentalmente capacitado para ejercer el cargo.

La exfuncionaria sí defendió algunas políticas económicas del Gobierno, y cerró con una advertencia optimista: “Argentina está ante una gran oportunidad. No la desperdiciemos”. Sin embargo, sus críticas dejaron expuesta la fractura interna del espacio libertario y abrieron un nuevo frente de conflicto para el presidente.