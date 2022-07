El diputado nacional Roberto Mirabella opinó en medio de la tensión entre el sector del campo y el Gobierno nacional, criticando la postura del presidente Alberto Fernández de culpar a este sector por los graves problemas económicos, y parándose en el mismo lugar del el gobernador, Omar Perotti, quien ya tuvo sus contrapuntos con Fernández por este tema.

"Yo estoy en desacuerdo con lo que dijo el presidente de echarle la culpa al campo de lo que está pasando. Creo que ni el propio presidente cree semejante barbaridad. El campo no especula, es con los sectores que no tenemos que pelearnos", señaló el diputado que integra el oficialismo.

En cuanto a sus palabras Mirabella dijo en el aire de Sí 98.9 que “cuando se afecta la producción santafesina es lógico que quienes defienden a Santa Fe expresen su opinión”, En ese sentido remarcó que si le parecería desatinado que el gobernador no se manifieste y “se quede callado”.

“Nuestra provincia y sus productores hacen un inmenso trabajo, en la pandemia Santa Fe fue la principal provincia con actividad protocolizada para que la producción no se detenga. El motor productivo de Santa Fe hace que gran parte de las divisas que recibe el país salgan de acá”, detalló.

Sobre su posición contraria al pensamiento dominante de su coalición justificó que existen varios peronismos y no solo el del Conurbano Bonaerense. “Yo me identifico desde el peronismo, pero el sujeto social es otro y me parece que es ahí donde se extraña porque uno tiene preconcebido que el peronismo es uno solo en Argentina y evidentemente no lo es”, argumentó el diputado, mano derecha del gobernador.

