Roberto Mirabella presentó su libro Defendamos Santa Fe en la Sala Lavardén. Minutos antes conversó con la prensa sobre este texto, la presentación y las expectativas, tanto personales como las de su espacio, en un año electoral. Sin dar mayores definiciones aseguró que le encantaría gobernar la provincia.

En relación a la intención del evento y si acaso sería esta la antesala de un lanzamiento como candidato, el actual diputado aseguró que la presentación del libro “va direccionada a fortalecer el espacio al que pertenezco que se llama ‘Hacemos Santa Fe’", sin brindar presiciones sobre su futuro político. Ante la insistencia solo se atrevió a decir que le daría "mucho orgullo gobernar la provincia".

También afirmó que “no se puede defender lo que no se conoce y no se defiende lo que no se ama”, en clara alusión al título del libro que presentaría en unos minutos en un teatro colmado de gran parte del peronismo del centro sur de la provincia.

Sobre su amor y orgullo, aseguró que “Santa Fe es una provincia impactante, una provincia que en cada rincón tiene talento que sobresale. En 200 años de historia tenemos santafesinos que han sobresalido en el arte, en la cultura, en la producción, a nivel científico y tecnológico”.

En relación al futuro del espacio en este año electoral manifestó: “Sabemos que el gobernador no tiene relección porque la Constitución no lo permite y en personas como yo los logros individuales son parte del talento de un equipo. Y este equipo lo que quiere es profundizar la transformación que venimos llevando adelante".

"Profundizar los logros, corregir los errores, hacer lo que no se hizo. Pero no volver atrás ni cambiar de camino”, cerró.