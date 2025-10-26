La jornada electoral comenzó con un clima fresco y cielo despejado, ideal para acercarse a los centros de votación. A medida que avanza el día, las temperaturas van en aumento, acompañando el flujo de votantes que se acercan a emitir su sufragio.

Los comicios arrancaron sin inconvenientes en la ciudad y los centros de votación abrieron a las 8, permaneciendo operativos hasta las 18. Para saber dónde votar, ya que puede haber cambios desde la última elección, la cámara electoral habilitó la consulta en linea. Los ciudadanos de toda la provincia participan para definir los nueve diputados nacionales que representarán a Santa Fe en la Cámara baja.

Además, con la finalidad de posibilitar los traslados de las personas que concurrirán a votar, tanto el transporte urbano de pasajeros como el sistema de bicicletas públicas Mi bici tu bici serán gratuitos durante toda la jornada, tal como está establecido por decreto N° 68.109 del Concejo Municipal.

Uno de los primeros en votar fue el gobernador Maximiliano Pullaro, quien viajó hasta Hughes, su localidad de origen. Allí dialogó con la prensa y expresó su satisfacción por participar de la jornada electoral en su pueblo. “Es muy lindo votar aquí, uno siente mucha identidad en el lugar que lo formó”, afirmó.

En todo el país, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, con 127 bancas en juego, y un tercio del Senado, con 24 vacantes. La expectativa se centra en cómo impactará la nueva composición legislativa en el escenario político nacional.

Por primera vez, las elecciones nacionales utilizan el formato de la Boleta Única de Papel (BUP), un formato ya más que conocido por los santafesinos. El mismo, implementado con el objetivo de simplificar el proceso electoral y reducir los costos de impresión, agiliza el recuento de votos por lo que se prevé que los resultados preliminares de la votación estén disponibles alrededor de las 21, una vez que se completen los conteos iniciales en todas las mesas. Hasta entonces, los ciudadanos y partidos observan con atención el desarrollo de la jornada.

Noticia en desarrollo…