Milei y un cierre de campaña en medio de cruces y temores por incidentes

En un clima de máxima tensión política y social, Javier Milei encabe este miércoles en Moreno el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza, a solo cuatro días de las elecciones legislativas. La convocatoria está prevista para las 17 en el Club Villa Ángela, en el barrio Villa Trujui, donde se desplegó desde el mediodía un fuerte operativo de seguridad a cargo de fuerzas federales.

La previa estuvo marcada por fuertes advertencias. La intendenta local, Mariel Fernández, pidió a los vecinos que no se acerquen al acto y denunció que el Gobierno nacional busca “hechos de violencia” para tapar las denuncias por corrupción que involucran a funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad. “Hoy no es el día para manifestarse”, advirtió en un mensaje difundido en redes sociales.

El gobernador Axel Kicillof también cuestionó la realización del evento y alertó sobre la falta de condiciones de seguridad. Desde la Casa Rosada respondieron con críticas directas: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó al mandatario bonaerense y a su equipo de “inútiles” y de no garantizar la seguridad ciudadana. Su par provincial, Javier Alonso, le retrucó con dureza y denunció que Bullrich “miente e intenta ensuciar la cancha”.

La tensión política se trasladó a las calles. Vecinos de Moreno expresaron sentirse “invadidos” por el operativo y cuestionaron la presencia presidencial en el barrio. “Nunca se vio un circo semejante”, dijo una vecina entrevistada por televisión, mientras que otra reclamó por el impacto de las políticas del Gobierno nacional.

A pesar de las acusaciones cruzadas, la expectativa del oficialismo libertario es reunir a más de 10.000 personas. En la zona ya se observan helicópteros, móviles de Gendarmería y un cordón policial que rodea el club. Entre la preocupación por eventuales incidentes y las chicanas políticas, Moreno se convierte esta tarde en el epicentro del cierre de campaña más caliente de la provincia.