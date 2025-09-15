El presidente Javier Milei terminó de grabar este lunes en la Casa Rosada la cadena nacional en la que presentará el Presupuesto 2026. El mensaje, que será transmitido a partir de las 21, se centra en la defensa del déficit cero y en las medidas que el Gobierno prevé para sostener el equilibrio fiscal. La filmación se realizó en el Salón Blanco, en una puesta sobria, con el mandatario solo frente a la cámara.

El discurso, de unos 20 minutos, fue elaborado durante el fin de semana en la Quinta de Olivos junto al asesor Santiago Caputo. El estratega político, en cortocircuito tras las últimas elecciones con la hermana del presidente, pone de este modo paños fríos en la interna libertaria. En Balcarce 50 también estuvieron presentes el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el vocero Manuel Adorni y el diputado José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, quienes siguieron de cerca la grabación.

El Gobierno buscará que el Congreso apruebe por primera vez un Presupuesto bajo la actual gestión. En 2024, Milei presentó en persona el proyecto que establecía el déficit cero, pero no consiguió los votos necesarios, por lo que continúa vigente la prórroga de la ley sancionada en 2022. Esta vez, la Casa Rosada apunta a consolidar una mayoría que permita avanzar en el debate.

El mensaje presidencial llega en un contexto de tensiones con las provincias por la distribución de recursos y de exigencias de los gobernadores para garantizar fondos. Desde el oficialismo, sin embargo, ratifican que la clave seguirá siendo la reducción de subsidios y el control del gasto público, ejes centrales del plan económico de la gestión libertaria.

Tras la cadena nacional, Milei tenía previsto viajar a Paraguay para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y mantener un encuentro bilateral con su par Santiago Peña. El Presidente combina así la agenda institucional local con lobby internacional, en busca de fortalecer la imagen y el armado de La Libertad Avanza de cara a las elecciones generales de octubre.