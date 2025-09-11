El Gobierno nacional profundizó su política de ajuste fiscal con un nuevo veto total: esta vez a la Ley de Emergencia Pediátrica para el Hospital Garrahan, que había sido aprobada por el Congreso. La decisión, publicada en el Boletín Oficial, se suma al rechazo a la Ley de Financiamiento Universitario y se fundamenta en la necesidad de preservar el equilibrio de las cuentas públicas.

En paralelo, la Casa Rosada dilata la definición sobre la Ley de Redistribución Automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), clave para los gobernadores. La resolución sobre esa norma se conocerá recién en las próximas horas y mantiene en vilo a las provincias, en un contexto en el que Milei intenta recomponer el diálogo tras la derrota electoral en Buenos Aires.

Los fundamentos

El decreto presidencial, firmado por todo el gabinete, sostiene que la norma aprobada por el Congreso implicaba un “impacto fiscal directo de $115.030 millones” destinado a recomposición salarial en el Garrahan. Según el Gobierno, ese gasto debía financiarse con reasignaciones dentro del presupuesto sanitario y con fondos de emergencia, lo que “inevitablemente desfinanciaría otros programas en marcha”.

Para dimensionar el costo, la administración libertaria lo comparó con “un tercio del calendario nacional de vacunas, tres veces el crédito destinado a políticas de VIH, lepra, tuberculosis, ITS y hepatitis virales, o un año y medio del presupuesto de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC)”.

El texto oficial argumenta que la ley carecía de financiamiento genuino, fomentaba la arbitrariedad, distorsionaba salarios y ponía en riesgo la estabilidad presupuestaria. “Nuevamente, el Congreso pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público”, concluye el decreto.

Estrategia política

El doble veto -a universidades y al Garrahan- se da en un escenario adverso para Milei, que intenta recomponer su estrategia política tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. En este marco, Guillermo Francos encabezará una mesa de diálogo con los gobernadores y Lisandro Catalán fue nombrado nuevo ministro del Interior, en un gesto hacia las provincias.

Sin embargo, los mandatarios nucleados en Provincias Unidas aseguran sentirse fortalecidos y esperan señales más concretas de negociación. La posibilidad de que el Presidente también vete la ley de ATN aumenta la tensión y amenaza con trabar cualquier acuerdo.

Por su parte, Milei sostiene que “no se moverá ni un milímetro del programa económico”, que incluye equilibrio fiscal, disciplina monetaria, bandas cambiarias pactadas con el FMI y una profundización del plan de desregulación.