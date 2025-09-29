Javier Milei debió suspender este lunes el acto de campaña que tenía previsto en Ushuaia, Tierra del Fuego, tras fuertes protestas en su contra. Según informaron fuentes de La Libertad Avanza, las manifestaciones habrían sido impulsadas por funcionarios del gobierno local, encabezado por el peronista Gustavo Melella. La situación obligó al mandatario a modificar su agenda y limitar su participación a un breve contacto con militantes.

El presidente salió a la calle con un megáfono y habló cerca del hotel donde se alojaba. “Bajó la inflación, la inseguridad, la pobreza y la indigencia, todo abrazando las ideas de la libertad. Les pido que no aflojen. Esta vez el esfuerzo va a valer la pena. No queremos volver al pasado, queremos seguir el camino de la esperanza. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, expresó ante los presentes.

Luego del improvisado discurso, la comitiva presidencial decidió poner fin a la visita y regresar a Buenos Aires. El avión oficial despegó desde Ushuaia alrededor de las 18.30, según confirmaron voceros oficiales. De esta manera, el acto planificado no pudo desarrollarse con normalidad y quedó marcado por la tensión política en la provincia más austral del país.

El episodio ocurre en medio de la gira de campaña que el jefe de Estado impulsa en distintos distritos del país, acompañado por funcionarios de su gabinete. En las próximas semanas, Milei tiene previsto visitar dos provincias clave de cara a las elecciones, mientras desde su espacio refuerzan el mensaje de sostener el rumbo económico y político como eje central de la campaña.