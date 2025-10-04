El presidente Javier Milei vivió una caótica jornada en Santa Fe, donde su paso por la capital provincial terminó con disturbios, agresiones y al menos cuatro detenidos.

Lo que debía ser una caminata de campaña por la peatonal San Martín se transformó en un enfrentamiento entre militantes libertarios y opositores, que obligó a suspender toda la actividad y precipitar la salida del mandatario rumbo a Paraná.

Desde la mañana del sábado, un amplio operativo de seguridad copó el microcentro santafesino. La Policía de la Provincia y la Federal dispusieron cortes de tránsito y vallados en torno a las calles Mendoza, San Jerónimo y 25 de Mayo, donde se esperaba el recorrido de Milei.

El Presidente aterrizó en el aeropuerto de Sauce Viejo pasadas las 10:30, y minutos después se dirigió al hotel Los Silos, en el puerto local, donde lo aguardaban dirigentes y militantes de La Libertad Avanza. Allí, Milei tenía previsto descansar unos minutos antes de encabezar la caminata hacia la peatonal.

Sin embargo, el clima en el centro santafesino empezó a tensarse rápidamente. Grupos opositores autocovocados se concentraron con carteles que decían “Milei, persona no grata” y comenzaron los cruces con militantes libertarios.

Pasadas las 11, la situación se desbordó en la peatonal San Martín, donde manifestantes opositores desarmaron un gazebo de LLA, lanzaron objetos y huevos contra los libertarios, y gritaron consignas contra el Gobierno nacional.

Los militantes oficialistas respondieron con empujones y forcejeos, mientras la Prefectura y la Policía provincial intentaban contener la pelea. La tensión obligó a la Casa Militar a cancelar la caminata prevista y mantener a Milei dentro del hotel Los Silos.

Desde allí, el Presidente se asomó brevemente para saludar a sus seguidores, custodiado por un fuerte cordón de seguridad. Minutos después, su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, ordenó adelantar la salida rumbo a Entre Ríos.

Incidentes y detenidos

A las 11:50, cuando la comitiva presidencial abandonaba el hotel, manifestantes intentaron bloquear los vehículos oficiales. Según fuentes policiales, la Policía Federal detuvo a al menos cuatro personas acusadas de agresión y resistencia a la autoridad.

El operativo incluyó la intervención de Prefectura y Policía de Santa Fe, que formaron un cordón para impedir el avance de los grupos opositores hacia la zona portuaria. Los efectivos usaron escudos y cascos para contener a los manifestantes, muchos de ellos pertenecientes al Polo Obrero y otras agrupaciones de izquierda.

El episodio en Santa Fe se suma a otras apariciones conflictivas del Presidente en el interior del país: en Ushuaia debió suspender una recorrida por la baja convocatoria y las protestas, y en Lomas de Zamora su caravana fue atacada con piedras.