Milei suspendió su acto en Santa Fe: hubo disturbios y detenidos
El presidente sufrió otra jornada tensa en su gira electoral: hubo empujones, huevazos y cuatro arrestos. La caminata prevista en la peatonal se suspendió y Milei escapó hacia Entre Ríos en medio de un fuerte operativo policial.
El presidente Javier Milei vivió una caótica jornada en Santa Fe, donde su paso por la capital provincial terminó con disturbios, agresiones y al menos cuatro detenidos.
Lo que debía ser una caminata de campaña por la peatonal San Martín se transformó en un enfrentamiento entre militantes libertarios y opositores, que obligó a suspender toda la actividad y precipitar la salida del mandatario rumbo a Paraná.
Desde la mañana del sábado, un amplio operativo de seguridad copó el microcentro santafesino. La Policía de la Provincia y la Federal dispusieron cortes de tránsito y vallados en torno a las calles Mendoza, San Jerónimo y 25 de Mayo, donde se esperaba el recorrido de Milei.
El Presidente aterrizó en el aeropuerto de Sauce Viejo pasadas las 10:30, y minutos después se dirigió al hotel Los Silos, en el puerto local, donde lo aguardaban dirigentes y militantes de La Libertad Avanza. Allí, Milei tenía previsto descansar unos minutos antes de encabezar la caminata hacia la peatonal.
Sin embargo, el clima en el centro santafesino empezó a tensarse rápidamente. Grupos opositores autocovocados se concentraron con carteles que decían “Milei, persona no grata” y comenzaron los cruces con militantes libertarios.
Pasadas las 11, la situación se desbordó en la peatonal San Martín, donde manifestantes opositores desarmaron un gazebo de LLA, lanzaron objetos y huevos contra los libertarios, y gritaron consignas contra el Gobierno nacional.
Los militantes oficialistas respondieron con empujones y forcejeos, mientras la Prefectura y la Policía provincial intentaban contener la pelea. La tensión obligó a la Casa Militar a cancelar la caminata prevista y mantener a Milei dentro del hotel Los Silos.
Desde allí, el Presidente se asomó brevemente para saludar a sus seguidores, custodiado por un fuerte cordón de seguridad. Minutos después, su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, ordenó adelantar la salida rumbo a Entre Ríos.
Incidentes y detenidos
A las 11:50, cuando la comitiva presidencial abandonaba el hotel, manifestantes intentaron bloquear los vehículos oficiales. Según fuentes policiales, la Policía Federal detuvo a al menos cuatro personas acusadas de agresión y resistencia a la autoridad.
El operativo incluyó la intervención de Prefectura y Policía de Santa Fe, que formaron un cordón para impedir el avance de los grupos opositores hacia la zona portuaria. Los efectivos usaron escudos y cascos para contener a los manifestantes, muchos de ellos pertenecientes al Polo Obrero y otras agrupaciones de izquierda.
El episodio en Santa Fe se suma a otras apariciones conflictivas del Presidente en el interior del país: en Ushuaia debió suspender una recorrida por la baja convocatoria y las protestas, y en Lomas de Zamora su caravana fue atacada con piedras.