Las vísperas de la elección bonaerense de este domingo tiene en vilo al gobierno, empezando por el presidente Javier Milei. En una entrevista para la televisión francesa, el jefe de Estado sorprendió al aseverar que la oposición peronista intenta asesinarlo. Semejante afirmación se conoció con la difusión de la entrevista, pero la formuló al día siguiente de aquella caravana de campaña en Lomas de Zamora donde alguien le arrojó un brócoli hacia la camioneta donde saludaba junto con su hermana Karina y José Luis Espert.

En una entrevista reciente concedida al político liberal Louis Sarkozy —hijo del expresidente francés Nicolas Sarkozy— Milei abonó el clima de tensión política al asegurar que "el kirchnerismo busca destruir el plan económico, generar manifestaciones violentas o incluso intenta matarme”.

El clima de confrontación también se trasladó al conurbano bonaerense. El gobierno de la provincia de Buenos Aires expresó preocupación por el acto de cierre previsto para la tarde de este martes en el partido de Moreno, en una zona de alta vulnerabilidad social. Según advirtió el gobernador Axel Kicillof, el evento presenta “aspectos extraños y sospechosos”, entre ellos, “la elección de un lugar no apto para actividades masivas, la participación de organizadores con antecedentes penales y advertencias de posibles hechos violentos por parte de dirigentes de La Libertad Avanza”.

En este marco, desde sectores de la oposición acusan al oficialismo de buscar desviar la atención pública frente a las recientes denuncias por presuntas coimas en la compra de medicamentos para personas con discapacidad y la creciente fragilidad del programa económico.

“Estamos en un momento bisagra y el kirchnerismo está aplicando la estrategia de Hernán Cortés: quemar las naves, ir a todo o nada”, declaró Milei durante la entrevista. “Eso implica desde bloquear nuestro programa en el Congreso hasta inventar mentiras o incluso intentar asesinarme”, sostuvo.

El presidente concluyó con un mensaje a sus seguidores: “Son los últimos manotazos de ahogado de un régimen que, si Dios nos acompaña, sepultaremos definitivamente el 26 de octubre, aunque ya podría quedar herido de muerte este próximo 7 de septiembre”.

Las declaraciones de Milei elevan aún más la tensión en un escenario político cada vez más polarizado, marcado por acusaciones cruzadas, actos de campaña bajo fuerte custodia y una economía que no logra estabilizarse.